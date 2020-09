कार्ति चिदंबरम बोले- हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं, लोगों पर इसे थोपना बंद करें

हिंदी दिवस पर कांग्रेस नेता और तमिलनाडु से सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी को लोगों पर नहीं थोपा जाना चाहिए. कार्ति चिदंबरम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के जवाब में ट्वीट करते हुए यह बात कही. शाह ने कहा है कि हिंदी भाषा सदियों से लोगों को एकजुट करती रही है.

कार्ति चिदंबरम के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी हिंदी दिवस को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदी भाषी लोगों को हिंदी दिवस मनाते हुए देखकर खुशी हो रही है. तमिल भाषी लोगों को इस बात का गर्व है कि भारत में तमिल सबसे प्राचीन भाषाओं में एक है. चिदंबरम ने इसका प्रमाण देते हुए ट्वीट में लिखा, किलाडी और और उसके आसपास के इलाकों में पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि तमिल सभ्यता की जड़ें 2600 साल पुरानी हैं.

