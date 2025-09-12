हासन: गणपति विसर्जन के वक्त बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर चढ़ा ट्रक, 8 की मौत

कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा हो गया. गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसा. इस दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह घटना हासन तालुक के मोजले होसहल्ली गांव में रात करीब 8:45 बजे हुई, जब अंतिम दिन के गणेश चतुर्थी उत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुलूस में शामिल थे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर युवा लड़के हैं. घायलों को तत्काल हासन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक अरकलगुड की ओर से आ रहा था और अचानक नियंत्रण खो बैठा. ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया. ग्रामीणों ने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जब वे ट्रक के पहियों के नीचे दब गए. घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और लोग चीख-पुकार करते नजर आए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. हालांकि, अब तक इस मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

एचडी कुमारस्वामी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया. उन्होंने कहा, हासन तालुका के मोसालेहोसाहल्ली में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा है. इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after… — ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025

यह बेहद दुखद है कि गणपति जुलूस के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से कई श्रद्धालुओं की जान चली गई. यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. राज्य सरकार घायलों को सर्वोत्तम निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए कदम उठाए.

