'आलाकमान पूछेगा तो अपनी बात रखूंगा', कर्नाटक कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कैबिनेट विस्तार और नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों से दूरी बनाते हुए कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है और इस पर मुख्यमंत्री ही बोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि वह हाईकमान से तभी बात करेंगे जब उनसे पूछा जाएगा.

डीके शिवकुमार ने खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताया (Photo- ITG)
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री (DCM) डीके शिवकुमार ने कैबिनेट विस्तार या नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने शुक्रवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन मामलों पर मुख्यमंत्री (CM) ही बेहतर जानकारी दे सकते हैं.

शिवकुमार ने कहा, "मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो मुख्यमंत्री से बात करें." जब उनसे पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री को आलाकमान से कैबिनेट फेरबदल के लिए हरी झंडी मिल गई है, तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि वह किससे मिले हैं. जब CM दिल्ली आते हैं तो उन्हें समय देना सामान्य प्रक्रिया है."

यह पूछे जाने पर कि क्या वह आलाकमान से कैबिनेट विस्तार के बारे में बात करेंगे, शिवकुमार ने स्पष्ट किया, "मैं कुछ नहीं बोलने वाला. अगर वे (आलाकमान) मुझसे पूछेंगे, तो मैं अपना दृष्टिकोण बताऊंगा. मुझे पता है कि आलाकमान क्या पूछता है और क्या नहीं, मैं मीडिया से इस पर चर्चा नहीं करूंगा." 

यह भी पढ़ें: डीके शिवकुमार ने अटकलों पर लगाया विराम, बोले- सिद्धारमैया सीएम बने रहें तो क्या दिक्कत है

खुद को बताया पार्टी का अनुशासित सिपाही

उन्होंने आगे कहा कि आलाकमान की बैठक रविवार को हो सकती है. मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री (PM) और आलाकमान से मुलाकात पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, "इसमें क्या गलत है? उन्हें किसी से भी मिलने का अधिकार है, चाहे वह PM हों, गृह मंत्री हों या हमारे पार्टी अध्यक्ष." 

खुद को पार्टी का वफादार सिपाही बताए जाने पर उन्होंने संक्षिप्त जवाब दिया, "हमारा काम पार्टी का पालन करना है."

