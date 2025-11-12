scorecardresearch
 

Feedback

डीके शिवकुमार ने अटकलों पर लगाया विराम, बोले- सिद्धारमैया सीएम बने रहें तो क्या दिक्कत है

शिवकुमार का यह बयान मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया के कार्यकाल पूरा करने के बाद 2028 में शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं. कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है.

Advertisement
X
पिछले कुछ समय से चर्चा है कि नवंबर में कर्नाटक में सीएम बदल सकता है (File Photo: ITG)
पिछले कुछ समय से चर्चा है कि नवंबर में कर्नाटक में सीएम बदल सकता है (File Photo: ITG)

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ किसी भी तरह के मतभेद की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि दोनों नेता मिलजुलकर काम कर रहे हैं और अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है.

शिवकुमार का यह बयान मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान के हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिद्धारमैया के कार्यकाल पूरा करने के बाद 2028 में शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं.

राज्य की सियासत में पिछले कुछ समय से चर्चा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के आधे रास्ते यानी नवंबर में पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, जिसे कुछ हलकों में नवंबर रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है. लेकिन शिवकुमार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा, “बहुत खुशी है. इसमें क्या गलत है? मुख्यमंत्री हैं, बने रहें. हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे.”

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka CM Siddaramaiah
अपनी जिद पर दिल्ली पहुंच रहे सिद्धारमैया? कांग्रेस हाईकमान ने मिलने से कर दिया इनकार 
कर्नाटक में गन्ने का समर्थन मूल्य तय (Photo: PTI)
कर्नाटक के किसानों के प्रदर्शन के बीच सिद्धारमैया सरकार का फैसला, गन्ने का समर्थन मूल्य तय 
क्या कर्नाटक में हो सकता है बड़ा बदलाव (File Photo: ITG)
'क्या कर्नाटक में CM बदलेगा?', दिल्ली जा पहुंचे सिद्धारमैया कैबिनेट के दो मंत्री, हाईकमान ने दिया ये जवाब 
Karnataka CM Siddaramaiah
'FRP तय करना केंद्र का काम...', गन्ना किसानों के आंदोलन पर बोले CM सिद्धारमैया 
Karnataka Chief Minister Siddaramaiah got angry after seeing officials of Kolar district standing to welcome him
'काम छोड़कर सब यहां आ गए?', स्वागत में खड़े अफसरों की CM सिद्धारमैया ने लगाई क्लास 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सिद्धारमैया की आगामी 15 नवंबर की दिल्ली यात्रा पर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि वे भी उसी दिन दिल्ली जाएंगे. उन्होंने बताया कि वे राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं.

Advertisement

कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक सिद्धारमैया ने इस विषय पर उनसे कोई चर्चा नहीं की है.

बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, बल्कि जनता के फैसले पर है. उन्होंने कहा, “महागठबंधन बिहार में जीत हासिल करेगा. सारे एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते.”

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement