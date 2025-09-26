कर्नाटक कांग्रेस ने MLC उम्मीदवारों के लिए तय किया आवेदन शुल्क, सभी को देने होंगे ₹1 लाख

कर्नाटक कांग्रेस ने आगामी विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी रकम तय की है. पार्टी ने नवंबर 2026 में होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म लेने के लिए सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ₹1 लाख का शुल्क देना जरूरी कर दिया है.

यह राशि एक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करनी होगी. विधान परिषद के चुनाव दो ग्रेजुएट्स और दो टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होंगे.

इनमें पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (धारवाड़, हावेरी, गदग, उत्तर कन्नड़), दक्षिण-पूर्वी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (चित्रदुर्ग, दावणगेरे, तुमकुरु, चिक्कबल्लापुर, कोलार), उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (बीदर, कलबुर्गी, यादगिर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी) और बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर) शामिल हैं.

कब तक करना होगा आवेदन?

कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने ऐलान किया है कि ₹1 लाख के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन 1 नवंबर, 2025 तक जमा करना होगा. कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, बीबीएमपी, विधायक और एमएलसी चुनावों के लिए टिकट के सभी इच्छुक उम्मीदवारों को यह राशि देनी होगी. यह राशि सभी आवेदकों के लिए एक समान रखी गई है.

सभी चुनावों के लिए एक शुल्क

कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि उम्मीदवार चाहे बीबीएमपी चुनाव, विधायक चुनाव, या एमएलसी चुनाव लड़ रहा हो, सभी के लिए आवेदन शुल्क ₹1 लाख ही रहेगा. पार्टी का कहना है कि यह शुल्क सभी पदों के लिए समान है, भले ही वह पद कोई भी हो.

