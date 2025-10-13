अंडमान-निकोबार की सैर कराएगा IRCTC, 7 दिन की होगी ट्रिप, जानें टूर पैकेज की डिटेल

IRCTC Tour Package: अगर आप नया साल आने से पहले अंडमान निकोबार की हसीन वादियों की सैर करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए नवंबर 2025 में नवाबों के शहर लखनऊ से अंडमान-निकोबार के लिए एक शानदार हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. "अद्भुत अंडमान" नाम से लॉन्च किया जा रहा यह टूर 06 रात्रि एवं 07 दिन का होगा. जो 12-11-2025 से 18-11-2025 तक चलाया जाएगा.

जानिए टूर की विशेषताएं

इस टूर में पर्यटकों को लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर जाने-आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. जिसका हॉल्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर होगा. साथ ही खाने-पीने एवं ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में की गई है. यात्रा के दौरान पर्यटकों को पोर्ट ब्लेयर में कॉर्बिन्स कोव बीच,सेल्युलर जेल, लाइट एंड साउंड शो, रॉस द्वीप, उत्तरी खाड़ी द्वीप हेवलॉक में कालापत्थर समुद्र तट एवं राधा नगर समुद्र तट का टूर कराया जाएगा. साथ ही पर्यटकों को नील द्वीप में स्थित लखमनपुर समुद्र तट, प्राकृतिक पुल, भरतपुर समुद्र तट का भी भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया?

यूपी की राजधानी लखनऊ से अंडमान के इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 76500/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 63000/-, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 62400/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू. 57700/-, बेड सहित एवं मूल्य रू. 54100/- बिना बेड के होगा.

इस तरह करें बुकिंग

IRCTC के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

लखनऊ. 8287930911/9236391911/8287930902

कानपुर. 9415042930

