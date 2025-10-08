scorecardresearch
 

IRCTC का शानदार ऑफर! EMI पर 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका, जानिए बुकिंग डिटेल

IRCTC ने भारत गौरव ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए 11 रात और 12 दिन का टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह यात्रा योग नगरी ऋषिकेश से शुरू होकर महाकालेश्वर, ओंमकारेश्वर, द्वारिकाधीश, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रियंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों का भ्रमण कराएगी. बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी और EMI सुविधा भी उपलब्ध है.

भारत गौरव स्पेशल ट्रेन से EMI पर कर सकेंगे तमाम तीर्थ स्थलों की यात्रा (File Photo-ITGD)
IRCTC एक तरफ जहां देश और विदेश के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए टूर पैकेज लॉन्च करता है तो वहीं, दूसरी तरफ धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भी लगातार टूर पैकेज संचालित करता रहता है. नवंबर के महीने में अगर आप भारत गौरव ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है.

खास बात यह है कि इस आप EMI पर भी बुक करके 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं. 11 रात और 12 दिन का यह टूर पैकेज 18 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा.

इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC) द्वारा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिलिंग, ओंमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात में -द्वारिकाधीश , भेट - द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सिग्नेचर ब्रिज, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, संभाजी नगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं स्थानीय मंदिरो का दर्शन और भ्रमण कराया जाएगा.

इन रेलवे स्टेशन से ट्रेन में हो सकते हैं सवार 
 योग नगरी ऋषिकेश से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने अलग-अलग स्टेशनों पर भी पर्यटकों के चढ़ने और उतरने की व्यवस्था की है. जिसमे पर्यटक योगनगरी ऋषिकेश के साथ-साथ हरिद्वार, मुरादाबाद,बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई - लखनऊ, कानपुर, उरई, झांसी और ललितपुर स्टेशनों से भी ट्रेन में सवार हो सकते हैं और उतर सकते हैं. इस पैकेज में 02 एसी, 03 एसी एवं स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण आईआरसीटीसी की तरफ से कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया
> इस टूर पैकेज के लिए इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लासं) के लिए पैकेज का मूल्य रू0- 24100/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू0- 22720/- है. जिसमें स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आईआरसीटीसी की तरफ से की जाएगी.

> स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी क्लास) के लिए पैकेज का मूल्य रू0- 40890 /- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू0- 39260 /- है. जिसमें 3एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आईआरसीटीसी की तरफ से की जाएगी.

> कम्फर्ट श्रेणी (2एसी क्लास) के लिए पैकेज का मूल्य रू0- 54390/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रू0- 52425/- है. जिसमें 2एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आईआरसीटीसी की तरफ से की जाएगी.

ऐसे करें बुकिंग
आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस यात्रा सेवा में  LTC एवं EMI (रु 847/* प्रति माह से शुरु) की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.

साथ जी इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन कराई जा सकती है. अधिक जानकारी एवं बुकिंग नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते है:.
9236391908/8287930199, 8287930908/7302821864/
8595924294

---- समाप्त ----
