सिर्फ आज कैंसिल हुईं IndiGo की 400 से अधिक फ्लाइट्स, जानिए कहां-कहां असर

- थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 4 दिसंबर को इंडिगो की 5 आगमन और 5 प्रस्थान उड़ानें देरी से पहुंचीं, जबकि 5 दिसंबर को अब तक 3-3 उड़ानें लेट हैं और इसी दिन 2 आगमन व 2 प्रस्थान उड़ानें रद्द हुई हैं.
इंडिगो ने 400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. इंडिगो ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली और दूसरे एयरपोर्ट पर 400 से ज़्यादा फ़्लाइट रद्द की हैं, जिसके कारण अलग-अलग एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का सफर प्रभावित हुआ है. इससे पहले भी इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई थीं.
एक बयान में, इंडिगो ने कहा कि पिछले दो दिनों में उसका नेटवर्क 'काफ़ी बाधित' रहा और उसने कस्टमर्स से माफ़ी मांगी. एयरलाइन ने DGCA को बताया है कि 8 दिसंबर से फ़्लाइट्स में देरी नहीं होगी और उम्मीद है कि स्टेबल ऑपरेशन्स 10 फ़रवरी तक ही पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे. एयरलाइन ने माना कि FDTL नॉर्म्स के दूसरे फ़ेज़ को लागू करने में गलत फ़ैसले और प्लानिंग में कमियों की वजह से बड़े पैमाने पर रुकावटें आईं.
देश के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर क्या हालात?
दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 09:02 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "कुछ डोमेस्टिक सर्विसेज़ पर असर डालने वाली ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से फ़्लाइट्स में देरी हो रही है और वे कैंसल हो रही हैं. हम पैसेंजर्स को सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले सीधे अपनी एयरलाइन से अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.
क्या है कैंसिलेशन की वजह?
पुणे एयरपोर्ट के निदेशक के मुताबिक, 5 दिसंबर 2025 को 00:00 बजे से 08:00 बजे के बीच कुल 16 इंडिगो अराइवल फ्लाइट्स और 16 इंडिगो डिपार्चर फ्लाइट्स रद्द हुईं. नागपुर-पुणे की एक फ्लाइट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) की वजह से हैदराबाद डायवर्ट कर दी गई. पार्किंग-बे में भीड़भाड़ बनी रही, क्योंकि कई इंडिगो विमान ऑपरेटिंग क्रू की उपलब्धता का इंतजार करते हुए बे में रहे. इसकी वजह से बे की उपलब्धता सीमित हो गई और कई अन्य कैरियर्स की बाद की अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट्स में देरी हुई.
राहुल गांधी ने उठाया सवाल
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल की कीमत है." उन्होंने कहा कि आम भारतीय ही इसकी कीमत देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में चुका रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि भारत हर सेक्टर में सही कॉम्पिटिशन का हकदार है, मैच-फिक्सिंग मोनोपॉली का नहीं.
इधर, पुणे एयरपोर्ट के निदेशक ने पुष्टि की है कि सभी एयरपोर्ट्स टीमें पूरी तरह से तैनात हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को संभालने के लिए सहायता प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा कि अन्य सभी एयरलाइन्स का ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुआ है और उन्हें बिना किसी रुकावट के मैनेज किया गया है. पुणे एयरपोर्ट ने यात्रियों से जौरान धैर्य और सहयोग बनाए रखने की तारीफ की है.
प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया नोटिस
इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन में व्यवधान की वजह से देश भर के यात्रियों को हुई असुविधा के मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 180 के तहत नोटिस दिया है.
नोटिस में उन्होंने लिखा, "यह व्यवधान क्रू की भारी कमी और अन्य परिचालन मुद्दों के कारण हुआ. मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर यह स्थिति बनी. इस स्थिति ने यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण कठिनाई पैदा की. मुंबई-मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं सहित कई प्रमुख घरेलू मार्ग व्यस्त समय के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए. एयरलाइन ने व्यवधान का कारण प्रौद्योगिकी के मुद्दों, हवाई अड्डे की भीड़ और परिचालन जररूतों को बताया."
प्रियंका ने मंत्री से जल्द से जल्द इस मामले पर बयान जारी करने की गुजारिश करते हुए कहा, "बड़े स्तर पर पैदा हुई परेशानियों ने तैयारियों, नियामक निरीक्षण, और यात्री सुरक्षा एवं सुविधा के संबंध में गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं. यह मामला तत्काल सार्वजनिक महत्व का है क्योंकि हजारों यात्री फंसे रहे, एयरपोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ. एयरलाइन सेवाओं में बार-बार होने वाली बड़ी रुकावटें तत्काल सरकारी हस्तक्षेप, जवाबदेही के उपायों और भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की जरूरत को उजागर करती हैं."
(पीटीआई के इनपुट के साथ)