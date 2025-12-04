scorecardresearch
 
इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द, CEO बोले- समय पर उड़ानें शुरू करना मुश्किल

इंडिगो में पिछले दिनों भारी उड़ान बाधाएं देखने को मिलीं. 300 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और कई देरी से चलीं. CEO पीटर एल्बर्स ने माना कि कंपनी यात्रियों को अच्छा अनुभव नहीं दे पाई. उन्होंने बताया कि तकनीकी दिक्कतें, खराब मौसम, भीड़भाड़ और नए FDTL नियमों ने मिलकर ऑपरेशंस को प्रभावित किया. कंपनी का लक्ष्य अब समयबद्धता सुधारना है.

300 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट रद्द (File Photo: ITG)
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है. पिछले कुछ दिनों से उड़ानों में भारी बाधाएं सामने आ रही हैं. गुरुवार को ही 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और कई उड़ानें घंटों देरी से चलीं. इन परिस्थितियों के बीच इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों के लिए संदेश जारी किया और हालात पर चिंता जताई.

उन्होंने कहा कि इंडिगो हर दिन करीब 3 लाख 80 हजार यात्रियों को सेवाएं देती है और हर यात्री को अच्छा अनुभव देना कंपनी की जिम्मेदारी है. लेकिन हाल के दिनों में कंपनी इस वादे पर खरी नहीं उतर पाई. इसीलिए कंपनी ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है. उन्होंने स्वीकार किया कि यह समय यात्रियों और कर्मचारियों दोनों के लिए कठिन रहा है.

इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ाने रद्द

पीटर एल्बर्स ने बताया कि उड़ानों में बाधाओं की वजह एक नहीं बल्कि कई कारणों का एक साथ होना है. छोटी तकनीकी दिक्कतें, उड़ानों के समय में बदलाव, खराब मौसम, विमानन सिस्टम में बढ़ती भीड़ और नए FDTL नियमों ने मिलकर स्थिति को और बिगाड़ दिया. इन सभी कारणों ने मिलकर उड़ानों की समयबद्धता पर असर डाला और ऑपरेशंस बाधित हुए.

इंडिगो रोजाना लगभग 2300 उड़ानें संचालित करती है और इतने बड़े नेटवर्क में किसी भी छोटी समस्या का असर तेजी से बढ़ता है. कंपनी की ऑन टाइम परफॉर्मेंस 3 दिसंबर को गिरकर सिर्फ 19.7 प्रतिशत रही, जो कंपनी के लिए चिंता का विषय है.

CEO पीटर एल्बर्स ने जताई चिंता

CEO ने कहा कि कंपनी की प्राथमिकता अब ऑपरेशंस को सामान्य करना और उड़ानों को दोबारा समय पर लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन टीम इस दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधरेगी और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी

