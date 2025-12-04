scorecardresearch
 
Indigo में आई दिक्कत के कारण फंसीं निया शर्मा, राहुल वैद्य को भी खरीदनी पड़ी लाखों की टिकट

देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने के कारण हर तरफ अफरा-तफरी मच गई है. टीवी सेलेब्स का ट्रैवल शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ गया है. निया शर्मा और राहुल वैद्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी परेशानी साझा की है.

इंडिगो फ्लाइट्स की असुविधा के कारण परेशानी में निया शर्मा (Photo: Instagram/Nia Sharma)
इंडिगो फ्लाइट्स की असुविधा के कारण परेशानी में निया शर्मा (Photo: Instagram/Nia Sharma)

देशभर के एयरपोर्ट्स पर इस समय बड़ी आफत आन पड़ी है. इंडिगो एयरलाइन्स की कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं जिससे यात्रियों को असुविधा पहुंची. सोशल मीडिया पर इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. इसमें टीवी के सितारे भी जुड़ गए हैं. सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस निया शर्मा ने फ्लाइट्स कैंसल होने पर अपना दुख जाहिर किया है. 

एयरपोर्ट पर अटकीं निया शर्मा

निया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर करके मुंबई एयरपोर्ट का हाल बताया. एक्ट्रेस ने बताया कि गुरुवार का दिन एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा भागदौड़ वाला रहा. निया ने कहा, 'आज का दिन बहुत ही अफरा-तफरी वाला है. लोग फंसे हुए हैं. मुझे अभी-अभी सबसे महंगी डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट मिला है और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगी या नहीं. इसलिए, अच्छे की उम्मीद कर रही हूं.' एक्ट्रेस ने क्लिप पर लिखा, 'मेरी 4 लोगों की टीम एक ही जगह के लिए 3 अलग-अलग फ्लाइट्स ले रही है.' 

एयरपोर्ट पर फंसी निया शर्मा
एयरपोर्ट पर फंसी निया शर्मा
घरेलू ट्रैवल करने के लिए खरीदी महंगी टिकट
घरेलू ट्रैवल करने के लिए खरीदी महंगी टिकट
निया ने किया टीम का धन्यवाद
निया ने किया टीम का धन्यवाद

निया ने अगली इंस्टा स्टोरी में दिखाया कि उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक टिकट 54,000 रुपये की मिली, जो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए थी. एक्ट्रेस ने आगे अपनी टीम को भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी टिकट जल्द से जल्द दूसरी एयरलाइन में बुक की. निया ने उम्मीद की है कि उनकी बाकी टीम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए.

राहुल वैद्य को हुआ भारी नुकसान

इसके बाद सिंगर राहुल वैद्य ने बताया कि वो गोवा से कोलकाता के लिए ट्रैवल करने वाले थे. लेकिन फ्लाइट में आई दिक्कतों के चलते, उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ा. सिंगर ने चिंता जताई कि आखिर वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे. इसके बाद, राहुल ने एक और स्टोरी डाली जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें सिर्फ गोवा से मुंबई तक फ्लाई करने के लिए 4.20 लाख रुपये का खर्चा करना पड़ा.

राहुल वैद्य को भी हुई फ्लाइट के चलते परेशानी
राहुल वैद्य को भी हुई फ्लाइट के चलते परेशानी
राहुल वैद्य को खरीदनी पड़ी 4.2 लाख रुपये की टिकट
राहुल वैद्य को खरीदनी पड़ी 4.2 लाख रुपये की टिकट

अभी उन्हें कोलकाता भी जाना है, जिसका पैसा अलग से लगने वाला है. सिंगर ने बताया कि ये उनकी सबसे महंगी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग थी. राहुल ने आगे इंडिगो एयरलाइन्स के सर्विस की भी आलोचना की. 

कच्चा बादाम गर्ल ने जताई नाराजगी

अंजलि अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बताती हैं कि उन्हें इंडियो एयरलाइन्स की वजह से काफी परेशानी हुई. वो मुंबई एयरपोर्ट पर रात के डेढ़ बजे थीं और फिर गुरुवार शाम 7 बजे उनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई. अंजलि ने बताया कि उन्हें इतनी परेशानी कभी नहीं झेलनी पड़ी. एक्ट्रेस ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, 'जो भी लोग इंडिगो फ्लाइट के उड़ने का इंतजार कर रहे हैं, अगर उनका क्रू आपको कहे कि फ्लाइट डीले है, तो समझना की फ्लाइट कैंसिल है. वो लोग पागल बना रहे हैं.'

'वो आपको टालते रहेंगे, लेकिन किसी पर विश्वास मत करना. अगर कोई भी दूसरे एयरलाइन का टिकट मिलता है, तो खरीद लो और अपने घर चले जाओ.' अंजलि आगे बताती हैं कि इस परेशानी के चलते उनके पास उनका सामान भी नहीं है. उनकी फ्लाइट करीब 2.30 बजे के आसपास थी. लेकिन फिर उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई. उनका सामान भी एयरलाइन कंपनी ने एयरपोर्ट पर ले लिया और फ्लाइट चलने से करीब 1 घंटा पहले उन्हें उनके कैंसिल होने की जानकारी मिली.

---- समाप्त ----
