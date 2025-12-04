scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मदीना से हैदराबाद जा रहा था विमान

मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने कह दिया कि उसके पास बॉम्ब है. सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और विमान को अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंड कराया गया. राहत की बात यह है कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

Advertisement
X
अहमदाबाद में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई.
अहमदाबाद में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई.

मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान में शनिवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक यात्री ने दावा किया कि उसके पास बम है. क्रू मेंबर्स ने तत्काल इसकी जानकारी पायलट और सुरक्षा एजेंसियों को दी, जिसके बाद विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट में कुल 180 यात्री सवार थे. अभी तक विमान से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, विमान के एक मुसाफिर ने अचानक कहा कि उसके पास बम है. यह सुनते ही क्रू मेंबर्स और अन्य यात्री अलर्ट हो गए. तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इसकी सूचना दी गई और विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया.

सुबह करीब 11:30 बजे विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उसके बाद CISF और एयरपोर्ट की सुरक्षा टीमों ने विमान को घेर लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

सम्बंधित ख़बरें

भारत में तेजी से बढ़ी घर खरीदने की क्षमता
2010 से अब तक भारत में घर खरीदना दोगुना सस्ता हुआ, रिपोर्ट में दावा 
Shubman Gill,Hardik Pandya
साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, पंड्या की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड  
The counting of votes will begin at 8 am tomorrow. The winners will be clear by 10 am
'तिरुवनंतपुरम को ओलंपिक वेन्यू बनाएंगे...' BJP के वादे पर गरमाई केरल की राजनीति 
Firing incident caught in cctv
गुस्से में पत्नी मायके पहुंची, दामाद ने ससुर के घर कर दी 6 राउंड फायरिंग, घटना CCTV में कैद  
Commonwealth Games Ahmedabad 2030
CWG गेम्स के लिए दिल्ली से कितनी अलग तैयार होगी अहमदाबाद सिटी? 

बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDS) ने विमान की पूरी तरह जांच की, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे. जिस यात्री ने बम होने की बात कही थी, उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया है. अहमदाबाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने धमकी क्यों दी और क्या वो मानसिक रूप से ठीक है या किसी और मंशा से ऐसा किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement