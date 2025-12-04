अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मदीना से हैदराबाद जा रहा था विमान

मदीना से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान में शनिवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक यात्री ने दावा किया कि उसके पास बम है. क्रू मेंबर्स ने तत्काल इसकी जानकारी पायलट और सुरक्षा एजेंसियों को दी, जिसके बाद विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट में कुल 180 यात्री सवार थे. अभी तक विमान से कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, विमान के एक मुसाफिर ने अचानक कहा कि उसके पास बम है. यह सुनते ही क्रू मेंबर्स और अन्य यात्री अलर्ट हो गए. तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को इसकी सूचना दी गई और विमान को अहमदाबाद एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया.

सुबह करीब 11:30 बजे विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उसके बाद CISF और एयरपोर्ट की सुरक्षा टीमों ने विमान को घेर लिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

बम डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDS) ने विमान की पूरी तरह जांच की, लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे. जिस यात्री ने बम होने की बात कही थी, उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया है. अहमदाबाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसने धमकी क्यों दी और क्या वो मानसिक रूप से ठीक है या किसी और मंशा से ऐसा किया गया.

---- समाप्त ----