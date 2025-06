विदेश में रहने वाले भारतीयों ने पिछले साल घर भेजे 135 अरब डॉलर, टूटा पिछला रिकॉर्ड

RBI की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को मिलने वाली रेमिटेंस आमतौर पर विदेशी निवेश (FDI) से ज्यादा होती है जो इसे स्थिर बाहरी फंडिंग का जरिया बनाती है. सााल 2023-24 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अमेरिका से आई (27.7 फीसदी), इसके बाद यूएई (19.2 फीसदी), यूके (10.8 फीसदी), सऊदी अरब (6.7 फीसदी) और सिंगापुर (6.6 फीसदी) रहा.

The latest World Bank data showed Indians living abroad remitted a total of $119 billion back home in 2023.