इस राज्य में लें विस्टाडोम कोच वाली टॉय ट्रेन की 'जंगल टी सफारी' का मजा, देखें Video

Jungle Tea Safari: पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में टॉय ट्रेन (Toy Train) सर्विस शुरू हो गई है. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) ने सोमवार यानी 30 अगस्त से न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन 'जंगल टी सफारी' (Jungle Tea Safari) शुरू की है.

स्टीम इंजन से चलने वाली ये टॉय ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से रंगटंग तक सैर कराएगी. जिसके विस्टाडोम कोच से कुदरत के अद्भुत नजारे का दिलकश दीदार कर सकेंगे. दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की प्रसिद्ध इस टॉय ट्रेन को यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल कर चुका है. पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच खूबसूरत वादियों में दौड़ने वाली टॉय ट्रेन के एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

This train will travel from Siliguri to Rongtong from Monday. Complementary snacks will be served on this train. We're focusing on Darjeeling Himalayan Railway (DHR) to boost tourism. Response has been positive: Sanjay Chilwarwar, ADRM, Katihar division, NFR (30.08)