Video: रेलवे ट्रैक से ऐसे हटाई जा रही बर्फ, देखें श्रीनगर स्टेशन का शानदार नज़ारा

जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी (Snowfall) का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां बर्फ की सफेद चादर ओढ़े कश्मीर में सैलानियों की दस्तक से पर्यटन व्यवसाय बढ़ा है तो वहीं, घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

श्रीनगर में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है. रेलवे स्टेशन पर पटरियां पूरी तरह बर्फ से ढक गई हैं. रेल मंत्रालय ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर बर्फबारी के शानदार नजारे का वीडियो शेयर किया है.

Encompassed by Nature's snow blanket, beautiful Srinagar Railway Station offers one of the most spectacular views of this winter today. pic.twitter.com/KVxqsRCz7y