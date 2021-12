IRCTC: अब हफ्ते में 5 दिन चलेगी अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस, यात्रियों को होगी सहूलियत

IRCTC, Tejas Express Frequency: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद रूट पर तेजस एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 82901/82902) के फेरों को बढ़ाने का फैसला किया है. IRCTC के मुताबिक, 22 दिसंबर से ये तेजस ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी. बता दें कि अहमदाबाद-मुंबई रूट पर तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) की सेवाएं 7 अगस्त, 2021 से कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ फिर से शुरू की गई थीं.

कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के साथ इस ट्रेन पर यात्रियों ने भारी विश्वास जताया है. कोविड समय में सर्वोत्तम स्वच्छता मानदंडों को बनाए रखने के कारण यात्री तेजस एक्सप्रेस में सफर करना पसंद कर रहे हैं.

The frequency of Train No. 82901/82902 Mumbai Central- Ahmedabad Tejas Express has been increased to 5 days. The train will now run on Wednesday -Friday-Saturday-Sunday-Monday w.e.f. 22nd December 2021.