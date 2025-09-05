scorecardresearch
 

दशहरा-दीपावली पर रेलवे का तोहफा: यूपी-बिहार रूट पर रेलवे चलाएगा 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

त्योहारों के सीजन में भारत में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 12,000 से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों का प्रबंध किया है. पूर्व मध्य रेल जोन में 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिनका उद्देश्य भीड़ को संभालना और यात्रियों को समय पर पहुंचाना है.

यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए 12 हजार से ज़्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएंगी (File Photo: PTI)
दशहरा, दीपावली और डाला छठ जैसे महापर्वों पर हर साल यात्रियों की भारी भीड़ ट्रेनों में उमड़ती है. ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतज़ाम करता है. इसी कड़ी में इस साल भी रेलवे ने त्यौहारी सीजन में 12 हजार से अधिक अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. पूर्व मध्य रेल (ECR) ज़ोन के अंतर्गत 9 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा.

ईसीआर के सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है ताकि लोगों को घर जाने और वापस लौटने में आसानी हो. इन ट्रेनों से खासतौर पर यूपी और बिहार के यात्रियों को लाभ मिलेगा.

प्रमुख फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

  • 04094/04093 हजरत निजामुद्दीन–पटना एसी सुपरफास्ट - 21 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी. निजामुद्दीन से सुबह 11 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी ट्रेन 22 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन पटना से सुबह 7:45 बजे खुलेगी.
     
  • 04096/04095 आनंद विहार–पाटलिपुत्र फेस्टिवल स्पेशल - 21 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन सेवा. आनंद विहार से रात 12:05 बजे रवाना होगी और पाटलिपुत्र अगले दिन रात 9:30 बजे पहुंचेगी.

  • 04098/04097 नई दिल्ली–हसनपुर रोड फेस्टिवल स्पेशल - 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रतिदिन. नई दिल्ली से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 12 बजे हसनपुर रोड पहुंचेगी.
     
  • 04504/04503 चंडीगढ़–पटना फेस्टिवल स्पेशल - 25 सितंबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार चलेगी. वापसी हर शुक्रवार पटना से होगी.
     
  • 04452/04451 नई दिल्ली–हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल - 20 सितंबर से 19 दिसंबर तक प्रतिदिन सेवा.
     
  • इसके अलावा अजमेर–रांची, मऊ–कोलकाता, दुर्ग–पटना और गोंदिया–पटना रूट पर भी विशेष ट्रेनें चलेंगी.

रेलवे का कहना है कि इन अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों को अपने घर त्योहार मनाने के लिए पहुंचने में बड़ी राहत मिलेगी.

