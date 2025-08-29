scorecardresearch
 

त्योहारी सीजन में रेलवे का गिफ्ट... 21 सितंबर से इन रूटों पर चलेंगी 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें

त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेनें बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और दक्षिण भारत के प्रमुख रूटों पर चलाई जाएंगी. कुल 2024 ट्रिप्स के जरिए यात्रियों को आसान सफर और त्योहारों पर समय से घर पहुंचने की सुविधा मिलेगी.

पूजा सीजन में यात्रियों को राहत (File Photo: ITGD)
पूजा सीजन में यात्रियों को राहत (File Photo: ITGD)

त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. ये ट्रेनें कुल 2 हजार 24 फेरे लगाएंगी ताकि यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा ट्रेनें साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से चलाई जाएंगी. इस जोन से 48 ट्रेनें संचालित होंगी जो 684 फेरे लगाएंगी. इनमें अधिकतर ट्रेनें हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े स्टेशनों से चलाई जाएंगी. वहीं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनों का ऐलान किया है, जो बिहार के प्रमुख स्टेशनों पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेंगी और कुल 588 फेरे पूरी करेंगी.

यह भी पढ़ें: गुड न्यूज! रेलवे चला रहा है पूजा स्पेशल ट्रेनें, दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट के लिए इन ट्रेनों में करें ट्राई

इसके अलावा, सबसे व्यस्त माने जाने वाले ईस्टर्न रेलवे की ओर से 24 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कोलकाता, सियालदह और हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से चलकर 198 फेरे पूरी करेंगी. इसी क्रम में वेस्टर्न रेलवे ने 24 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जो मुंबई, सूरत और वडोदरा से चलाई जाएंगी और 204 फेरे लगाएंगी.

वहीं, साउदर्न रेलवे ने चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै से 10 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, जिनसे कुल 66 फेरे पूरे होंगे. इसके अलावा, अन्य जोनों में भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. इनमें भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर (ईस्ट कोस्ट रेलवे), रांची, टाटानगर (साउथ ईस्टर्न रेलवे), प्रयागराज, कानपुर (नॉर्थ सेंट्रल रेलवे), बिलासपुर, रायपुर (साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे) और भोपाल, कोटा (वेस्ट सेंट्रल रेलवे) से कनेक्टिविटी दी जाएगी.

रेल मंत्रालय ने हाल ही में त्योहारों के मौसम में 12 हजार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की थी. अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पहली किस्त है और आने वाले दिनों में यात्रियों की जरूरत को देखते हुए और भी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाएगी.

