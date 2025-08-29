त्योहारी सीजन में रेलवे का गिफ्ट... 21 सितंबर से इन रूटों पर चलेंगी 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. ये ट्रेनें कुल 2 हजार 24 फेरे लगाएंगी ताकि यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिल सके.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा ट्रेनें साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से चलाई जाएंगी. इस जोन से 48 ट्रेनें संचालित होंगी जो 684 फेरे लगाएंगी. इनमें अधिकतर ट्रेनें हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े स्टेशनों से चलाई जाएंगी. वहीं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनों का ऐलान किया है, जो बिहार के प्रमुख स्टेशनों पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर से होकर गुजरेंगी और कुल 588 फेरे पूरी करेंगी.

इसके अलावा, सबसे व्यस्त माने जाने वाले ईस्टर्न रेलवे की ओर से 24 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो कोलकाता, सियालदह और हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से चलकर 198 फेरे पूरी करेंगी. इसी क्रम में वेस्टर्न रेलवे ने 24 विशेष ट्रेनों की घोषणा की है, जो मुंबई, सूरत और वडोदरा से चलाई जाएंगी और 204 फेरे लगाएंगी.

वहीं, साउदर्न रेलवे ने चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै से 10 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, जिनसे कुल 66 फेरे पूरे होंगे. इसके अलावा, अन्य जोनों में भी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. इनमें भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर (ईस्ट कोस्ट रेलवे), रांची, टाटानगर (साउथ ईस्टर्न रेलवे), प्रयागराज, कानपुर (नॉर्थ सेंट्रल रेलवे), बिलासपुर, रायपुर (साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे) और भोपाल, कोटा (वेस्ट सेंट्रल रेलवे) से कनेक्टिविटी दी जाएगी.

रेल मंत्रालय ने हाल ही में त्योहारों के मौसम में 12 हजार विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की थी. अधिकारियों का कहना है कि यह केवल पहली किस्त है और आने वाले दिनों में यात्रियों की जरूरत को देखते हुए और भी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाएगी.

