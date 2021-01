Indian Railway Special Trains Updates: अब मार्च तक कर पाएंगे इन 50 ट्रेनों में सफर, यात्रियों को रेलवे का तोहफा

इंडियन रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए कई ट्रेनों की संचालन अवधि को मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. यानी अब इन ट्रेनों में यात्री मार्च तक यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकेंगे. रेलवे (Indian Railways) के मुताबिक बढ़ी हुई अवधी वाली ट्रेनों में 12 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनें भी शामिल हैं.

इनमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, पंजाब, चेन्नई, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को आपस में जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं. वहीं, कुछ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है.

जिन ट्रेनों के समय में विस्तार किया गया है उनके लिए टिकटों की बुकिंग 29 जनवरी से की जा सकेगी. टिकटों की बुकिंग पीआरएस काउंटर्स और आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट व एप के माध्यम से की जा सकती है.

ओखा-एर्नाकुलम तथा ओखा और रामेश्वरम के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनों के फेरे में भी विस्तार किया गया है.

पश्चिमी रेलवे ने भी 12 जोड़ी ट्रेनों के समय विस्तार की जानकारी ट्वीट करके दी है.

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Western Railway has decided to run additional trips of 12 special trains between various destinations over Indian Railways. #specialtrains pic.twitter.com/yQBYuHk7Cn