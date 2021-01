Indian Railways: यात्रियों को सामान उठाने की नहीं होगी टेंशन! रेलवे ने शुरू की ये सर्विस

कोरोना महामारी के समय में हाईटेक होते जा रहे भारतीय रेलवे (Indian Railway)ने यात्रियों की सुविधा के लिए अब तक कई अहम कदम उठाए हैं. ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे अब सामान के बोझ उठाने की दिक्कत से निजात दिलाने की तैयारी कर रहा है.



दरअसल, रेलवे ऐसी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है जिससे आपका सामान घर (Luggage) से ट्रेन की बर्थ तक पहुंचेगा. रेलवे की इस सुविधा का नाम एंड टू एंड लैगेज सर्विस (End to End Luggage/Parcel service) है.



पश्चिम रेलवे (Western Railways) के मुताबिक अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले इस सर्विस की शुरुआत की गई है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक NINFRIS के तहत ये सुविधा शुरू की गई है. उम्मीद की जा सकती है कि आगामी दिनों में भारतीय रेलवे के सभी स्टेशनों पर ये सर्विस दी जाए.

