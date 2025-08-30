'इंसान एक और वोट दो...', कांग्रेस ने गुजरात में भी लगाया 'वोट चोरी' का आरोप, EC पर साधा निशाना

देशभर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब गुजरात कांग्रेस ने भी राज्य की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नवसारी लोकसभा क्षेत्र की चोर्यासी विधानसभा सीट पर मतदाता सूची की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

अमित चावड़ा ने बताया कि चोर्यासी विधानसभा क्षेत्र में कुल 6,09,592 मतदाता दर्ज हैं. इनमें से लगभग 2,40,000 मतदाताओं (40%) की जब कांग्रेस ने जांच की, तो पाया कि 12.3 प्रतिशत यानी करीब 30,000 मतदाता डुप्लीकेट, फर्जी या संदेहास्पद हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी नेता और नवसारी से सांसद सी.आर. पाटिल की रिकॉर्ड जीत के पीछे ऐसे ही फर्जी वोटर जिम्मेदार हैं?

गुजरात कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा ने कहा, 'लोकशाही की बुनियाद मतदाता सूची है. जब वही गड़बड़ है, तो पूरा चुनावी तंत्र भी संदिग्ध हो जाता है. यह वोट चोरी है और लोकतंत्र खत्म करने का षड्यंत्र है.' गुजरात कांग्रेस का कहना है कि जांच के दौरान वोट चोरी के पांच तरीके सामने आए हैं-

1. एक इंसान - दो वोट

2. नाम में मामूली बदलाव करके नया वोट

3. एक वोटर के नाम पर कई EPIC नंबर

4. भाषा बदलकर पहचान छुपाना

5. पता बदलकर नया वोट दर्ज करवाना

6. पूरे गुजरात में 62 लाख फर्जी वोटर?

कांग्रेस का आरोप है कि इन गड़बड़ियों को इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि वे डिजिटल जांच में आसानी से पकड़े न जाएं. अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात में कुल 5,06,64,148 मतदाता रजिस्टर्ड हैं. यदि चोर्यासी सीट की तरह औसतन 12.3% फर्जी वोटर हर जगह मौजूद हैं, तो पूरे राज्य में यह आंकड़ा 62,31,690 तक पहुंच सकता है. कांग्रेस ने मांग की है कि चुनाव आयोग तत्काल इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए.

कांग्रेस ने बीजेपी और ECI पर साधा निशाना

कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर ही सवाल उठाए. अमित चावड़ा ने कहा, 'चुनाव आयोग की जिम्मेदारी मतदाता सूची को सही रखना है, लेकिन यही सबसे बड़ा स्कैम उसके नीचे चल रहा है. आयोग आंख बंद किए बैठा है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है.' इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए गुजरात कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. अमित चावड़ा ने कहा कि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस वोटर अधिकार जनसभा करेगी.

कांग्रेस कार्यकर्ता 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हर मतदाता के घर जाकर मतदाता सूची की पोल खोलेंगे. जनता से अपील की जाएगी कि वे लोकतंत्र बचाने के इस आंदोलन का हिस्सा बनें. गुजरात कांग्रेस के ये आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं, जब राहुल गांधी बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और वाम दलों के साथ सक्रिय हैं. राहुल ने 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत की थी, जो 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी.

