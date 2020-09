कोविड संकट के समय सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री, त्रिमूर्ति ने कही ये बात

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और कोविड संकट के चलते हमारे पास अवसर है कि हम क्या अलग कर पा रहे हैं.

भारत ने हाल ही में यूएन की निकाय में सुरक्षित सीट पर कब्जा जमाया था जबकि चीन इस निकाय में सुरक्षित सीट पाने में नाकाम रहा था. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति का कहना था कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ECOSOC) की संस्था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन (UNCSW) का सदस्य चुना गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टीएस त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोज़किर से मुलाकात की. इस दौरान दो शीर्ष राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा सत्र के एजेंडे पर चर्चा की.

Ambassador, Tirumurti Tirunelvelli Srinivadamurti, Permanent Representative of India to the UN visited me today. We discussed the issues on the agenda of the 75th session of the UNGA. 🇺🇳 🇹🇷 🇮🇳 @IndiaUNNewYork pic.twitter.com/dBKD27mxlU