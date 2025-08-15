...लाल किले के ऊपर उड़ते Mi-17 हेलिकॉप्टर पर फहराया गया 'ऑपरेशन सिंदूर' का झंडा

देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान आकाश में भारतीय वायुसेना के दो Mi-17 हेलिकॉप्टर पुष्पवर्षा करते नजर आए.

एक हेलिकॉप्टर ने तिरंगा लहराया, तो दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का बैनर लिए फूलों की बारिश करता रहा. पीएम मोदी ने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासी तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं. चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समुद्र के किनारे हों या भीड़भाड़ वाले इलाके- हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, मातृभूमि का जयगान.

'धारा 370 की दीवार गिरना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि'

उन्होंने कहा कि आजादी का पर्व संकल्प और एकता का पर्व है. संविधान देश का प्रकाश स्तंभ बनकर हमें राह दिखा रहा है. प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहाड़ों पर आई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर राहत व बचाव अभियान चला रहे हैं.

उन्होंने कहा कि लाल किले से धारा 370 की दीवार गिराने के फैसले को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया. पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया.

'भारत अब न्यूक्लियर धमकियों को सहने वाला नहीं है'

उन्होंने वीर सैनिकों को सैल्यूट करते हुए कहा कि पहलगाम में सीमापार से आए आतंकियों ने धर्म पूछ-पूछकर निर्दोषों की हत्या की, पत्नी के सामने पति और बच्चों के सामने पिता को मार दिया. इस घटना से पूरा देश आक्रोश में है और ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है. पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत अब न्यूक्लियर धमकियों को सहने वाला नहीं है.

