Independence Day Wishes: 15 अगस्त पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति मैसेज, दिल में जगाएं आजादी का जज्बा

> सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है

निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है

Happy Independence Day 2025!



> आन देश की, शान देश की,

देश की हम संतान हैं,

तीन रंगों से रंगा तिरंगा,

अपनी ये पहचान है.

स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं!



> कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिन्दुस्तान का है !

Happy Independence Day 2025

> दें सलामी इस तिरंगे को

जिससे तेरी शान है,

सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका

जब तक दिल में जान है!

Independence Day

> वतन है मेरा सबसे महान

प्रेम सौहार्द का दूजा नाम

वतन-ए-आबरू पर हैं सब कुर्बान

शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान !

स्‍वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

> लिपटकर बदन तिरंगे में आज भी आते हैं,

यूं ही नहीं दोस्तों हम ये पर्व मनाते हैं.

स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

