Independence Day Wishes: 15 अगस्त पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति मैसेज, दिल में जगाएं आजादी का जज्बा

> सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है
जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है
निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है
Happy Independence Day 2025!
> आन देश की, शान देश की,
देश की हम संतान हैं,
तीन रंगों से रंगा तिरंगा,
अपनी ये पहचान है.
स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं!
> कुछ नशा तिरंगे की आन का है
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा
नशा ये हिन्दुस्तान का है !
Happy Independence Day 2025
> दें सलामी इस तिरंगे को
जिससे तेरी शान है,
सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका
जब तक दिल में जान है!
Independence Day
> वतन है मेरा सबसे महान
प्रेम सौहार्द का दूजा नाम
वतन-ए-आबरू पर हैं सब कुर्बान
शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान !
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं
> लिपटकर बदन तिरंगे में आज भी आते हैं,
यूं ही नहीं दोस्तों हम ये पर्व मनाते हैं.
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं