scorecardresearch
 

Feedback

Independence Day Wishes: 15 अगस्त पर अपनों को भेजें ये देशभक्ति मैसेज, दिल में जगाएं आजादी का जज्बा

Happy Independence Day wishes in Hindi: देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराने के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ था. स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है. इस मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को Facebook, Whatsapp या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देशभक्ति के जज्बे से भरपूर Messages भेजकर शुभकामनाएं दें सकते हैं.

Advertisement
X
Happy Independence Day wishes in Hindi
Happy Independence Day wishes in Hindi

> सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है
जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है
निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है
Happy Independence Day 2025!


> आन देश की, शान देश की,
देश की हम संतान हैं,
तीन रंगों से रंगा तिरंगा,
अपनी ये पहचान है. 
स्वतंत्रता दिवस 2025 की शुभकामनाएं!


> कुछ नशा तिरंगे की आन का है
कुछ नशा मातृभूमि की शान का है
हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा
नशा ये हिन्दुस्तान का है !
Happy Independence Day 2025

सम्बंधित ख़बरें

red fort independence day
11 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात, 85 सरपंच स्पेशल गेस्ट... स्वतंत्रता दिवस पर आज पीएम मोदी का ऐतिहासिक संबोधन 
स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित (File Photo: PTI)
15 अगस्त पर लाल किले से पीएम मोदी की स्पीच कब और कहां देखें लाइव, यहां मिलेगा लिंक 
president murmu
'ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिसाल बनेगा', बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू 
Pakistan independence day
जिन्ना की हत्या की साजिश, गांधी का संघर्ष, नेहरू का नियति से साक्षात्कार: ब्रिटिश राज के आखिरी 24 घंटे 
mohammad ali jinnah life
'मौत से पहले 40 किलो के रह गए थे पौने 6 फीट के जिन्ना,' बीमारी, लाचारी और भारत विभाजन की दुश्वारी! 

 

> दें सलामी इस तिरंगे को
जिससे तेरी शान है,
सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका
जब तक दिल में जान है!
Independence Day

 

> वतन है मेरा सबसे महान
प्रेम सौहार्द का दूजा नाम
वतन-ए-आबरू पर हैं सब कुर्बान
शांति का दूत है मेरा हिन्दुस्तान !
स्‍वतंत्रता दिवस की  शुभकामनाएं

 

> लिपटकर बदन तिरंगे में आज भी आते हैं,
यूं ही नहीं दोस्तों हम ये पर्व मनाते हैं.
स्‍वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement