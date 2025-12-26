दोस्तों के साथ में पी शराब, झगड़ा हुआ तो एक ने पत्थर मारकर ले ली दूसरे की जान

और पढ़ें

केरल के इडुक्की जिले से क्रिसमस के मौके पर एक दुखद और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई. पुलिस ने मृतक के करीबी दोस्त को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना इडुक्की जिले के मरायकुलम इलाके की है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय रॉबिन थॉमस के रूप में हुई है, जो मरायकुलम के डोरलैंड का रहने वाला था. आरोपी दोस्त का नाम सोजन है, जो उसी इलाके का निवासी है. दोनों के बीच गहरी दोस्ती बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को क्रिसमस के अवसर पर रॉबिन और सोजन ने साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान सोजन के घर पर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. झगड़े के बाद रॉबिन वहां से अपने घर लौट गया.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. आरोप है कि सोजन ने रॉबिन का पीछा किया और रास्ते में दोनों के बीच दोबारा बहस शुरू हो गई. इसी दौरान गुस्से में आकर सोजन ने रॉबिन पर पत्थर से हमला कर दिया. हमले में रॉबिन गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक रॉबिन की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने आरोपी सोजन को हिरासत में ले लिया है. मामले में उप्पुथारा पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला शराब के नशे में हुए आपसी विवाद का प्रतीत होता है. दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और किसी तरह की पुरानी दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है. हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----