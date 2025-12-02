scorecardresearch
 
हैदराबाद में बिगड़ी हवा की सेहत, इस साल पहली बार 200 के पार पहुंचा AQI, कई इलाकों में छाई धुंध

हैदराबाद में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर में पहुंच गया है. 28 नवंबर को पहली बार इस साल शहर के कई इलाकों में AQI का स्तर 200 के पार दर्ज किया गया. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में AQI चार दिनों के अंदर दोगुना होकर 209 तक पहुंच गया. प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी और कहा कि इतने उच्च PM2.5 में लगातार रहना एक दिन में 8-10 सिगरेट पीने जितना हानिकारक हो सकता है.

हैदराबाद: कई इलाकों में 200 के पार पहुंचा AQI. (File Photo: ITG)
दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में स्मॉग की घनी चादर पहले से ही खतरे की घंटी बजा रही है, लेकिन अब हैदाबाद भी प्रदूषण की गंभीर गिरफ्त में आ गया है. इस साल पहली बार शहर की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जहां AQI 200 का स्तर पार कर गया. जबकि कई इलाकों में गहरी धुंध छाई रही. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इतने उच्च स्तर का PM2.5 लगातार सांस लेना दिन में 8-10 सिगरेट पीने जितना हानिकारक हो सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार, शहर के कई स्टेशनों पर AQI 200 से पार पहुंच गया. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में AQI चार दिनों के अंदर दोगुना होकर 209 तक पहुंच गया. IITH कंडी में एक्यूआई 107 से बढ़कर 195 हो गया, जबकि सनतनगर में 110 से बढ़कर 206 पहुंच गया. जू पार्क और IDA पशम्यलारम में AQI 204 दर्ज किया गया है. वहीं, पटनचेरू भी 206 के साथ हाई-रिस्क में बना रहा.

प्रदूषण के मुख्य कारण

हैदराबाद में प्रदूषण में इस बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें वाहनों का धुआं, निर्माण की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और शहर के बाहरी इलाकों में फसल अवशेष को जलाना शामिल है. इसके अलावा मौसमी मौसम पैटर्न ने भी प्रदूषकों को सतह के करीब फंसाकर इसके प्रभाव को बढ़ा दिया है.

बता दें कि हैदराबाद जो कभी 'मध्यम' प्रदूषण वाले शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब यहां तेजी से प्रदूषण फैल रहा है. मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में हैदराबाद में भी दिल्ली जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि 200 से ऊपर का AQI बेहद खराब माना जाता है. इस स्तर पर PM2.5 का लगातार संपर्क रोजाना 8-10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचा सकता है.

