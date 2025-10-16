scorecardresearch
 

Feedback

रूस में पति को 'लड़ने या मरने' के लिए मजबूर किया गया, महिला ने बचाव के लिए जयशंकर से लगाई गुहार

हैदराबाद की एक महिला ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है. महिला का कहना है कि उसके पति को नौकरी के बहाने रूस ले जाया गया और बाद में जबरन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में लड़ने भेज दिया गया.

Advertisement
X
अफ्शा ने पत्र में लिखा कि उनके पति को जबरन हथियार दिए गए और लगभग 26 दिनों तक युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी गई. (Photo: ITG)
अफ्शा ने पत्र में लिखा कि उनके पति को जबरन हथियार दिए गए और लगभग 26 दिनों तक युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी गई. (Photo: ITG)

हैदराबाद की एक महिला अफ्शा बेगम ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर अपने पति मोहम्मद अहमद की जान बचाने की अपील की है. अफ्शा ने अपने पत्र में लिखा है कि उनके पति मोहम्मद अहमद 25 अप्रैल 2025 को रूस गए थे. उन्हें मुंबई की एक कंपनी ट्रस्ट कंसल्टेंसी ने कंस्ट्रक्शन के काम की नौकरी का ऑफर दिया था. यह कंसल्टेंसी फर्म आदिल नाम के व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है.

पत्र के मुताबिक, रूस पहुंचने के बाद मोहम्मद अहमद और करीब 30 अन्य लोगों को किसी दूरदराज इलाके में ले जाया गया, जहां उन्हें जबरन हथियार थमाए गए और करीब 26 दिन तक ट्रेनिंग दी गई. अफ्शा ने लिखा कि बाद में इन सभी लोगों को यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सीमा क्षेत्र में भेज दिया गया.

'जबरन युद्ध लड़वाया जा रहा'

सम्बंधित ख़बरें

जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे से पहले ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल (Photo: PTI)
'पुतिन के साथ लंबी बातचीत...', जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को मिलाया फोन 
russia oil deal amid trump on india
India ने Trump के रूसी तेल वाले दावे को किया खारिज 
File Photo of US President Donald Trump.
'यूक्रेन से एक हफ्ते में जीत लेनी थी जंग', पुतिन पर ट्रंप का तंज, बोले- मैं बहुत निराश हूं क्योंकि... 
Will there be an attack on Moscow? Tensions in the world over Tomahawk missiles.
टॉमहॉक मिसाइल पर दुनिया में तनाव, क्या मॉस्को पर होगा हमला? 
We will give Tomahawk missiles to Ukraine, Trumps statement raises the threat of disaster!
'यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देंगे', ट्रंप के बयान से महाविनाश का खतरा 

अफ्शा के अनुसार, उनके पति ने भागने की कोशिश की लेकिन इस दौरान वह घायल हो गए और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया. उन्होंने बताया कि उनके पति के साथ के करीब 17 लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब उन्हें धमकाया जा रहा है कि या तो युद्ध में लड़ो या मारे जाओ.

घर में अकेले कमाने वाले हैं अहमद

अफ्शा ने अपने पत्र में लिखा कि उनके पति ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं. परिवार में उनकी बूढ़ी और लकवाग्रस्त मां, खुद अफ्शा और दो छोटे बच्चे- 10 साल की जोया बेगम और 4 साल का मोहम्मद तैमूर शामिल हैं.

Advertisement

विदेश मंत्रालय से लगाई मदद की गुहार

उन्होंने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि भारतीय दूतावास को तुरंत उनके पति का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने के निर्देश दिए जाएं. अफ्शा ने कहा, 'कृपया मेरे पति को जल्द से जल्द रूस से निकालकर भारत वापस लाने की कृपा करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement