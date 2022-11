Election 2022: बिना वोटर आईडी कार्ड के दे सकते हैं वोट? इन स्टेप्स से घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

Voter ID Card List: अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट दे सकते हैं. हालांकि, इसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना आवश्यक है. वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने पर किसी भी सरकारी आईडी के जरिए वोट डाला जा सकता है. आइए जानते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने का तरीका.

How to check name in Voter List