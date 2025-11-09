बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी? हाफिज सईद की नई चाल का VIDEO वायरल

लश्कर-ए-तैय्यबा के एक कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक वीडियो में कहा है कि हाफिज सईद अब बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है. यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है. आजतक के पास वीडियो मौजूद है.

वीडियो में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ साफ बोलते दिख रहा है कि "हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वह बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है." उसने दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके लोग सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं.

रैली के दौरान सैफुल्लाह ने बताया कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है जो वहां स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर तैयार कर रहा है और उन्हें आतंक प्रशिक्षण दे रहा है. बांग्लादेश अब एक तरह का "लॉन्चपैड" बनता जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशों के लिए किया जा सकता है.

वीडियो में नजर आ रहे बच्चे

वीडियो में बच्चों की मौजूदगी भी दिखाई देती है. सैफुल्लाह के भाषण के दौरान कई बच्चे भी मौजूद थे, जिससे यह संदेश गया कि कुछ आतंकी संगठन बच्चों को भी बड़ा-छोटा करके अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन बच्चों को जिहादी विचारों की तरफ मोड़ रहे हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का भी किया जिक्र

सैफुल्लाह ने अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की और कहा कि 9–10 मई की रात के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया, जबकि अमेरिका और बांग्लादेश भी कथित तौर पर पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं - यह भी उनके दावे का हिस्सा रहा.

ये सभी बातें फिलहाल सैफुल्लाह के दावों और एक वायरल वीडियो पर आधारित हैं. ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि की जरूरत है. वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा और विदेश नीति के स्तर पर कई सवाल उठ सकते हैं, इसलिए संबंधित एजेंसियों से जांच कराकर तथ्य सामने लाने की जरूरत है.

