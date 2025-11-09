scorecardresearch
 

Feedback

बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी? हाफिज सईद की नई चाल का VIDEO वायरल

एक वायरल वीडियो में लश्कर-ए-तैय्यबा के कमांडर सैफुल्लाह (सैफ) ने कहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है. आजतक के पास मौजूद इस वीडियो में कहा गया कि बांग्लादेश में स्थानीय युवाओं को जिहाद के लिए उकसाया और आतंक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वीडियो में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement
X
लश्कर के कमांडर का वीडियो सामने आया है. (File Photo: Reuters)
लश्कर के कमांडर का वीडियो सामने आया है. (File Photo: Reuters)

लश्कर-ए-तैय्यबा के एक कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक वीडियो में कहा है कि हाफिज सईद अब बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की योजना बना रहा है. यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है. आजतक के पास वीडियो मौजूद है.

वीडियो में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ साफ बोलते दिख रहा है कि "हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है, वह बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है." उसने दावा किया कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में उसके लोग सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, जेलों और 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता फिर विफल, देखें दुनिया आजतक 
Pakistan and Afghanistan have agreed to an immediate ceasefire during peace talks hosted in Qatar’s Doha. (Photo: MofaQatar_EN/X)
'पाकिस्तान में कोई भी हमला हुआ तो तालिबान जिम्मेदार... लिखकर दो', तो इसलिए फेल हो गई शांति वार्ता? 
शहबाज शरीफ ने फिर पढ़े ट्रंप की तारीफ में कसीदे (Photo: Reuters)
'आपकी वजह से लाखों लोगों की जान बची...', शहबाज ने ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे 
पाकिस्तान का युद्धपोत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा (Photo: ITG)
आसिम मुनीर की नई चाल! 1971 की जंग के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी युद्धपोत 
indian army
PAK सीमा के पास तीनों सेनाओं का 'त्रिशूल' एक्सरसाइज 

रैली के दौरान सैफुल्लाह ने बताया कि एक सहयोगी को बांग्लादेश भेजा गया है जो वहां स्थानीय युवाओं को जिहाद के नाम पर तैयार कर रहा है और उन्हें आतंक प्रशिक्षण दे रहा है. बांग्लादेश अब एक तरह का "लॉन्चपैड" बनता जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिशों के लिए किया जा सकता है.

वीडियो में नजर आ रहे बच्चे

Advertisement

वीडियो में बच्चों की मौजूदगी भी दिखाई देती है. सैफुल्लाह के भाषण के दौरान कई बच्चे भी मौजूद थे, जिससे यह संदेश गया कि कुछ आतंकी संगठन बच्चों को भी बड़ा-छोटा करके अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन बच्चों को जिहादी विचारों की तरफ मोड़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: भारत में हमले की साजिश, PAK आतंकियों से कनेक्शन... आतंकी बिलाल से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का भी किया जिक्र

सैफुल्लाह ने अपने भाषण में पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की और कहा कि 9–10 मई की रात के बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया, जबकि अमेरिका और बांग्लादेश भी कथित तौर पर पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं - यह भी उनके दावे का हिस्सा रहा.

ये सभी बातें फिलहाल सैफुल्लाह के दावों और एक वायरल वीडियो पर आधारित हैं. ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र जांच और आधिकारिक पुष्टि की जरूरत है. वीडियो के सामने आने के बाद सुरक्षा और विदेश नीति के स्तर पर कई सवाल उठ सकते हैं, इसलिए संबंधित एजेंसियों से जांच कराकर तथ्य सामने लाने की जरूरत है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement