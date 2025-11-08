scorecardresearch
 

भारत में हमले की साजिश, PAK आतंकियों से कनेक्शन... आतंकी बिलाल से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

सहारनपुर से एटीएस ने आतंकी बिलाल को गिरफ्तार किया था. फिलहाल एटीएस उससे पूछताछ कर रही है. पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं. जानकारी सामने आई है कि बिलाल पाक हैंडलर की मदद से भारत में हमले की प्लानिंग कर रहा था.

आतंकी बिलाल. (File Photo: ITG)
आतंकी बिलाल. (File Photo: ITG)

बीते दिनों सहारनपुर से एटीएस ने आतंकी बिलाल को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से उससे पूछताछ की जा रही है. उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं. जानकारी सामने आई है कि बिलाल पाकिस्तान में अलकायदा के हैंडलर समेत करीब 4000 नंबरों के संपर्क में था. पाकिस्तानी हैंडलर उसे आतंकी हमले की योजना को लेकर लगातार निर्देश भेज रहे थे. वह सोशल मीडिया पर जिहादी तकरीरें फैला रहा था. 

पूछताछ के बाद कई सोशल अकाउंट की डिटेल्स भी बरामद की गई है. जिनसे आतंक फैलाया जा रहा था. सहारनपुर का बिलाल अलकायदा के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था. 15 सितंबर को यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें: अल कायदा आतंकी बिलाल खान 4 हजार पाक नंबरों से जुड़ा, AQIS हैंडलरों से लेता था आदेश, ओसामा बिन लादेन से है प्रेरित

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को बताता था शहीद

4 नवंबर से शुरू हुई रिमांड अवधि के दौरान एटीएस ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं. फिलहाल एटीएस बिलाल के मोबाइल डेटा का एनालिसिस कर रही है. जानकारी  यह भी सामने आई है कि बिलाल सरकार को अस्थिर करने के साथ शरिया कानून लागू करने की बातें करता था. इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को वह ‘शहीद’ बताता था. 

यह भी पढ़ें: मीरवाइज उमर फारुक, अब्दुल बनी बट और बिलाल गनी लोन... 2019 में 370 हटने के बाद पहली बार हुर्रियत नेताओं की हुई मीटिंग

बिलाल ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आसिम उमर (प्रथम AQIS चीफ) को श्रद्धांजलि दिया था. इस दौरान उसने ग्रुप के सदस्यों के मध्य आसिम उमर को हीरो बताया था. साथ ही उसने कहा था कि अगर आप जिहाद के रास्ते पर चलेंगे तो मोरक्को से लेकर फिलीपींस तक मुजाहिद्दीन आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे. जहां मुजाहिद्दीन का पसीना गिरेगा, वहां लोग खून बहा देंगे.
 

