10 रुपए के विवाद में जानवर बन गए सवारी के रिश्तेदार, गुरुग्राम में ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर किया अधमरा

Gurugram Video: ऑटो ड्राइवर विपिन और उसका परिवार यूपी के कन्नौज का रहने वाला है और हाल फिलहाल गुरुग्राम के रवि नगर गली नंबर-1 में रहता है. वह बसई से गुरुग्राम बस अड्डे के लिए शेयरिंग ऑटो चलाता है. 

ऑटो ड्राइवर को पीट-पीटकर किया अधमरा. (Photo: Screengrab)
10 रुपये किराए के विवाद में दबंगों ने एक ऑटो ड्राइवर को लाठी-डंडों से इतना पीटा कि पीड़ित गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. वारदात का खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

मामला गुरुग्राम सेक्टर-9 थाना इलाके बसई रोड पेट्रोल पंप के सामने का है. जहां दोपहर 2 बजे विपिन बस अड्डे से बसई के लिए सवारी लेकर चला था और जैसे ही बसई रोड पेट्रोल पम्प के सामने पहुंचा वैसे ही ऑटो में बैठी सवारी से मात्र 10 रुपये किराए को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद सवारी ने अपने रिश्तेदारों को मौके पर बुला ऑटो चालक को लाठी डंडों पत्थरों से पीटना शुरू कर दिया और इटना पीटा कि ऑटो चालक विपिन गुरुग्राम के एक अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.
 
पुलिस को दी शिकायत में ऑटो चालक की भाभी ने बताया कि बीते 10 अगस्त की दोपहर बसई रोड पेट्रोल पम्प के सामने एक सवारी ने 10 रुपये किराए के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया.

एफआईआर में दर्ज शिकायत के आधार पर जब मौके पर पहुंचे भाभी और भाई ने विपिन को बचाने की कोशिश की तो दबंगों ने महिला और विपिन के भाई की भी लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी. स्थानीय लोगों की बढ़ती भीड़ को देख मारपीट के आरोपी मौके से फरार हो गए. देखें Video:- 

इस मामले में गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार की मानें तो ऑटो चालक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है. वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है. 

अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझता ऑटो चालक विपिन.

19 वर्षीय ऑटो चालक विपिन और उसका परिवार यूपी कन्नौज का रहने वाला है और हाल फिलहाल रवि नगर गली नंबर 1 में रहता है और बसई से गुरुग्राम बस अड्डे के लिए शेयरिंग ऑटो ड्राइवर का काम करता है. 

