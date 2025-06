एअर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का DVR बरामद... प्लेन क्रैश के आखिरी मोमेंट में क्या चल रहा था? खुलेगा राज

गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने अहमदाबाद हवाई अड्डे के निकट एअर इंडिया के विमान की दुखद दुर्घटना के एक दिन बाद शुक्रवार को विमान के मलबे से डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) बरामद किया है. यह दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है. डीवीआर 'बोइंग 787 ड्रीमलाइनर' विमान के मलबे के बीच पाया गया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और पास के आवासीय परिसर में जा गिरा था. विमान का पिछला हिस्सा मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के यूजी हॉस्टल मेस पर गिरा, जिससे इमारत को काफी क्षति पहुंची और इसमें मौजूद 24 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई. वहीं कई मेडिकल और नर्सिंग छात्र घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटनास्थल पर मौजूद गुजरात एटीएस के एक अधिकारी ने कहा, 'यह एक डीवीआर है, जिसे हमने मलबे से बरामद किया है. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम जल्द ही यहां आएगी और डिवाइस की जांच करेगी, जो दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है.' डीवीआर की बरामदगी दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना के अंतिम क्षणों में क्या कुछ हुआ था, उसकी जानकारी जुटाने में मदद करेगी. अहमदाबाद में गुरुवार को हुई इस भीषण विमान दुर्घटना में 265 लोगों की जान चली गई. एअर इंडिया के विमान AI-171 ने 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा था. यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे, जबकि दो पायलट समेत कुल 12 क्रू मेम्बर्स फ्लाइट में मौजूद थे.

#WATCH | Gujarat ATS recovered a Digital Video Recorder (DVR) from the debris of the Air India plane that crashed yesterday in Ahmedabad.



