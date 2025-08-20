अहमदाबाद: स्कूल में छात्र ने चाकू घोंपकर 10वीं के स्टूडेंट की ले ली जान, भारी बवाल और तोड़फोड़

गुजरात के अहमदाबाद में 10वीं क्लास के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है. इससे गुस्साए परिजनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. छात्र पर मंगलवार को हमला किया गया था, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने आज अस्पताल में दम तोड़ दिया.

यह घटना अहमदाबाद के खोखरा स्थित एक प्राइवेट स्कूल की है. यहां दसवीं क्लास के 15 वर्षीय छात्र नयन पर मंगलवार को नौंवी के एक छात्र ने चाकू से हमला कर दिया था. नयन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था.

लेकिन इलाज के दौरान नयन के दम तोड़ने के बाद अभिभावकों में गुस्सा है. मृतक छात्र सिंधी समुदाय जबकि आरोपी स्टूडेंट मुस्लिम है, जिसके वजह से सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. गुस्साई भीड़ ने बुधवार को स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की. स्कूल प्रॉपर्टी तहस-नहस कर दी, बसों पर भी पथराव किया.

सिंधी समुदाय के लोग आज सुबह से ही बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे. छात्र की मौत से आक्रोशित अभिभावकों, हिंदू संगठन और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल में तोड़फोड़ की गई. साथ ही स्कूल के कर्मियों को पीटा गया.

ऐसे में अभिभावकों में आक्रोश को देखते हुए स्कूल में भारी पुलिसबल की तैनाती की गई है. पुलिस ने नयन पर हमला करने वाले नौवीं के छात्र को हिरासत में लिया है. जुवेनाइल कानून के राहत पुलिस कार्रवाई कर रही है. अभिभावकों ने आरोपी छात्र के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की है.

आरोपी छात्र मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे एक अभिभावक ने बताया कि दोनों छात्रों के बीच नॉनवेज को लेकर झगड़ा हुआ था. छात्र की मौत के बाद सिंधी समुदाय, अभिभावकों, हिंदू संगठन और एबीवीपी द्वारा स्कूल पर पहुंचकर तोड़फोड़ की गई है. जेसीपी, डीसीपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है.

