'पीएम बताएं किसके सामने सरेंडर किया?', भारत-PAK सीजफायर पर गौरव गोगोई ने सरकार को घेरा

लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की. उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने का विवरण सदन के सामने रखा. उनके बोलने के बाद, विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला. उन्होंने रक्षा मंत्री पर इस आतंकी हमले से जुड़े मूल सवालों का उत्तर नहीं देने का आरोप लगाया.

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा, लेकिन यह जवाब नहीं दिया कि आतंकवादी पहलगाम तक कैसे पहुंच पाए और वहां 26 लोगों की हत्या कैसे कर पाए.' उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस की मांग इन्हीं सवालों को पूछने के लिए की थी. गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पीछे नहीं छिपना चाहिए, जिन्होंने हाल ही में माना था कि पहलगाम की घटना एक बड़ी सुरक्षा चूक थी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली थी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

सिर्फ राहुल गांधी पहलगाम गए, PM मोदी नहीं: गौरव गोगोई

गौरव गोगोई ने अपने भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ ताकतें गलत सूचना फैलाने के लिए काम कर रही थीं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के समय सऊदी अरब की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बिहार में राजनीतिक भाषण दिया, बजाय इसके कि तुरंत प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें. उन्होंने कहा, 'केवल हमारे नेता राहुल गांधी ही प्रभावित लोगों से मिलने वहां गए थे, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे.'

#WATCH | Speaking in debate on Operation Sindoor, Congress MP Gaurav Gogoi says, "... The entire country, and the Opposition, were supporting PM Modi. Suddenly, on 10th May, we got to know that there had been a ceasefire. Why? We wanted to know from PM Modi that if Pakistan was… pic.twitter.com/2K2L2EA9OZ

PAK घुटने टेकने के लिए तैयार था तो पीएम रुके क्यों: गोगोई

ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'पूरा देश और विपक्ष पीएम मोदी का समर्थन कर रहा था. अचानक 10 मई को हमें पता चला कि युद्धविराम हो गया है. क्यों? हम पीएम मोदी से जानना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था, तो आप रुके क्यों और किसके सामने आत्मसमर्पण किया? अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्धविराम की घोषणा करने के लिए मजबूर किया. हम आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जानना चाहते हैं कि हमारे कितने लड़ाकू विमान गिराए गए. हमें यह बात सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि अपने जवानों को भी बतानी होगी, क्योंकि उनसे भी झूठ बोला जा रहा है.'

बैसरन में घटना स्थल पर एम्बुलेंसपहुंचने में 1 घंटा लगा: गोगोई

गौरव गोगोई ने कहा, 'पहलगाम हमले को 100 दिन हो गए हैं, लेकिन यह सरकार उन 5 आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाई है. आज आपके पास ड्रोन, पेगासस, सैटेलाइट, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ हैं और रक्षा मंत्री कुछ दिन पहले वहां गए थे, लेकिन फिर भी आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं. बैसरन, जहां हमला हुआ था, वहां एम्बुलेंस को पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा. सेना पैदल आई थी. मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता जब एक मां और उसकी बेटी ने एक भारतीय सैनिक को देखा; वे रोने लगीं. उन्हें लगा कि बैसरन में लोगों को मारने वाला सैनिक की वर्दी पहने आतंकवादी उनका इंतजार कर रहा है. उस सैनिक को कहना पड़ा कि वह एक भारतीय है, और आप सुरक्षित हैं. वहां के लोगों में इस तरह का आतंक था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लोगों के इस डर पर एक शब्द बोलना चाहिए था.'

#WATCH | On During Operation Sindoor debate in Lok Sabha, Congress MP Gaurav Gogoi says, "...We want to know from Rajnath Singh ji today how many of our fighter jets were downed. We have to tell this not just to the public but also to our jawans, as they are being lied to as… pic.twitter.com/P3ILCRcZg1