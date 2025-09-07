दोस्त के घर बर्थडे मनाने गई थी युवती, दो दोस्तों ने किया गैंगरेप, कोलकाता पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

कोलकाता में एक बार फिर गैंगरेप का मामला सामने आया है. हरिदेवपुर थाना इलाके की 20 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि उसके जन्मदिन की रात दो परिचितों ने उसे जन्मदिन पार्टी के बहाने एक फ्लैट में बुलाया और वहां उसके साथ गैंगरेप किया. पीड़िता ने हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. आरोपी फिलहाल फरार हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कुछ महीने पहले युवती की मुलाकात चंदन मलिक नामक युवक से हुई थी. उसने खुद को साउथ कोलकाता की एक पूजा कमिटी का प्रमुख बताया. इसी दौरान चंदन ने युवती की पहचान द्वीप नामक एक अन्य युवक से कराई. दोनों युवकों ने युवती को पूजा कमिटी से जोड़ने का वादा किया था और लगातार उससे बातचीत भी करते थे.

5 सितंबर को युवती का जन्मदिन था. इस दिन आरोपी चंदन और द्वीप उसे रीजेंट्स पार्क इलाके के एक फ्लैट में ले गए. वहां सभी ने खाना खाया. आरोप है कि जब युवती घर लौटना चाहती थी, तो आरोपियों ने उसे रोक लिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया. किसी तरह पीड़िता वहां से बचकर अपने घर पहुंची.

FIR हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है

बंगाल पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि यह मामला हरिदेवपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है. शिकायत के आधार पर FIR हरिदेवपुर पीएस केस नंबर 513 दर्ज किया गया. पीड़िता ने यह केस 6 सितंबर को दर्ज कराया है. केस बीएनएस की धारा 87/70(1)/64(2)(m)/78/115(2)/117(2)/127(2) BNS के तहत दर्ज की गई है.

पीड़िता ने अगले दिन भागकर दर्ज कराया मामला

शिकायत में कहा गया है कि 5 सितंबर को रात करीब 10:45 बजे आरोपी चंदन मलिक युवती को अपने साथी दीप उर्फ देबांग्सु बिस्वास के घर ले गया, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की. अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

