छह महीने की प्रेग्नेंट निकली 11 साल की बच्ची... बरेली के अस्पताल में दिया नवजात को जन्म, 45 साल के पड़ोसी ने किया था रेप

उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 11 साल की बच्ची छह माह की गर्भवती थी, उसने महिला जिला अस्पताल में एक शिशु को जन्म दिया, जिसकी कुछ समय बाद मौत हो गई. बच्ची ने बताया कि 45 वर्षीय पड़ोसी ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. फिलहाल पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बरेली में 11 साल की रेप पीड़िता हुई प्रेग्नेंट. (Photo: Representational)
बरेली में 11 साल की रेप पीड़िता हुई प्रेग्नेंट. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बरेली में शर्मनाक वारदात सामने आई है. यहां 11 साल की बच्ची के साथ 45 साल के आरोपी ने रेप किया, जिससे बच्ची प्रेग्नेंट हो गई. बीते दिनों जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई तो परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पता चला कि वह छह महीने की प्रेग्नेंट है. अस्पताल में पीड़ित बच्ची का प्रसव कराया गया, जहां उसने मेल चाइल्ड को जन्म दिया. कुछ ही घंटे बाद नवजात की मौत हो गई. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने रेप के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, यह घटना बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र की है. यहां एक गांव में दो बच्चों के 45 वर्षीय पिता ने 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया. बच्ची ने परिजनों को बताया कि पड़ोस में रहने वाला अंकल उसे रोज टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता था, और उसके साथ गलत काम करता था. आरोपी ने उसे धमकाया, डराया और वीडियो भी बना ली थी.

बच्ची ने बताया कि आरोपी बीते आठ महीने से गलत काम कर रहा था. आरोपी ने बच्ची को इतना डराया कि वह घर पर कुछ नहीं बता पाई. जब बच्ची की तबीयत खराब हुई और पेट की शिकायत हुई तो परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. मेडिकल जांच की गई तो डॉक्टर भी दंग रह गए. बच्ची 6 महीने की गर्भवती थी. इस घटना के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं. इस मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नवाबगंज थाने में केस दर्ज कर लिया है.

प्रेग्नेंट बच्ची का बरेली के महिला जिला अस्पताल में इलाज चला, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया. नवजात ने कुछ ही घंटे में दम तोड़ दिया. इस मामले में मेडिकल ऑफिसर डॉ. त्रिभुवन सिंह ने कहा कि पीड़ित बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, इलाज चल रहा है. 

डॉक्टर ने कहा कि दो दिन पहले नवाबगंज से एक मरीज रेफर होकर आई थी. बच्ची की उम्र लगभग 11 वर्ष है, जांच में पता चला कि वह प्रेग्नेंट है. बच्ची परेशानी में थी, पर प्रसव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी. अस्पताल में टीम ने डिलीवरी कराई. बच्ची ने मेल चाइल्ड को जन्म दिया. हालत सीरियस थी, आईसीयू में रखा, आधे घंटे बाद नवजात ने दम तोड़ दिया. पीड़ित की हालत स्थित है, उसका इलाज चल रहा है.

वहीं सीओ ने कहा कि थाना नवाबगंज पर सूचना मिली थी कि गांव की बच्ची के साथ रेप किया गया है. शिकायत मिलने पर सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. एसपी देहात मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच की गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सुरक्षा के बीच बच्ची का इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
