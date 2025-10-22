12000 स्पेशल ट्रेनें, 12 लाख कर्मी...रेलवे कैसे कर रहा त्योहारों के मौके पर यात्रियों की मदद, जानिए

त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कामकाजी लोग अधिक संख्या में अपने घर आते जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है. रेलवे ने यात्रा को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं, जिससे किया जा सके यात्री सुरक्षित और समय पर घर पहुंच सके.

20 दिनों में 1 करोड़ यात्रियों को लाभ

रेलवे के मुताबिक, भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 4,211 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया है, जिनसे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिला है. त्योहारों के कारण यात्रियों की संख्या को बढ़ते देख भारतीय रेलवे लगभग 7800 और विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की योजना बना रहा है. नई दिल्ली में 16 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 21.04 लाख यात्रियों को रेलवे ने सुविधा दी, जबकि पिछले साल इसी समय में 19.71 लाख यात्रियों को सुविधा दी गई थी.

रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और इसके अलावा चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नजर बनाई जा रही है. वैष्णव बताते हैं कि प्रत्येक मंडल और जोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है.

Advertisement

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि भारतीय रेलवे ने 20 अक्टूबर को करीब 6.5 लाख यात्रियों को 251 ट्रेनों से सुविधाएं प्रदान की हैं.

Festive journeys made smoother by #IndianRailways! 🚆



On 20th October alone, around 6.5 lakh passengers were facilitated via 251 special trains.#FestivalSpecialArrangements pic.twitter.com/tKH51ds7aY — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 21, 2025

रेलवे दे रहा सुविधाएं

भारतीय रेल ने त्योहारों के समय में आने वाले यात्रियों की भीड़ की निगरानी के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है. यह कमांड सेंटर अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान देने के लिए है. यात्रियों को सुविधा देने के लिए समर्पित होल्डिंग क्षेत्र, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.

जयपुर स्टेशन पर यात्रियों को विशेष मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से होल्डिंग एरिया में टिकट जारी किए जाने की सुविधा दी जा रही है.

रेलवे की अनूठी पहल: M -UTS!

जयपुर स्टेशन पर होल्डिंग एरिया में ही आ कर दिए जा रहे है यात्रियों को टिकट। इससे स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने में हो रही है मदद, वही यात्री भी होल्डिंग एरिया में ही टिकट पा कर हैं खुश। pic.twitter.com/CBfnyxrqqL — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 21, 2025

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल भी यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है. अक्टूबर में वडोदरा मंडल द्वारा संचालित 5 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 30 लाख से अधिक यात्री उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक यात्रा कर चुके हैं.

Advertisement

सोशल मीडिया पर गलत सूचना देने पर सख्ती

सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए रेलवे सक्रिय कदम भी उठा रहा है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया हैंडल जो कि यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए पुरानी तस्वीरें और वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है.

कृपया भ्रामक,अपूर्ण और पुराने फुटेज शेयर न करें। जो फोटो/वीडियो साझा किए जा रहे हैं, उनमें PNR या ट्रेन नंबर जैसी जरूरी जानकारी नहीं दी गई है।



अपूर्ण या असत्यापित जानकारी से भ्रम फैलता है और समाधान में देरी होती है।



🙏 अपील है कि केवल सत्यापित और तथ्यपूर्ण जानकारी ही साझा करें… https://t.co/GpTz8gFZJh pic.twitter.com/SmgJnR4B8W — North Central Railway (@CPRONCR) October 21, 2025

रेलवे के आधिकारिक क्षेत्रीय हैंडल सक्रिय रूप से स्पष्टीकरण जारी कर लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं और भ्रामक सामग्री को पुराना और झूठा बता रहे हैं. पिछले 5 दिनों में, ऐसे 40 से अधिक मामलों की पहचान की गई है, ऐसी भ्रामक सूचना फैलाने वालों के ख़िलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है.

---- समाप्त ----