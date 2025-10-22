scorecardresearch
 

12000 स्पेशल ट्रेनें, 12 लाख कर्मी...रेलवे कैसे कर रहा त्योहारों के मौके पर यात्रियों की मदद, जानिए

Railway Special Trains: रेलवे के मुताबिक, त्योहारों के सीजन 12,011 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इन ट्रेनों की मदद से यात्रियों को समय पर यात्रा पूरी करने में आसानी मिल रही है. रेल मंत्री ने बताया कि कैसे रेलवे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए यात्रा को आसान बना रहा है?

अक्टूबर शुरुआत से 20 अक्टूबर तक रेलवे ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की है (फाइल फोटो-ITG)
त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कामकाजी लोग अधिक संख्या में अपने घर आते जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है. रेलवे ने यात्रा को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 12 लाख रेलवे कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं, जिससे किया जा सके यात्री सुरक्षित और समय पर घर पहुंच सके.

20 दिनों में 1 करोड़ यात्रियों को लाभ

रेलवे के मुताबिक, भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 4,211 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया है, जिनसे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिला है. त्योहारों के कारण यात्रियों की संख्या को बढ़ते देख भारतीय रेलवे लगभग 7800 और विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की योजना बना रहा है. नई दिल्ली में 16 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच 21.04 लाख यात्रियों को रेलवे ने सुविधा दी, जबकि पिछले साल इसी समय में 19.71 लाख यात्रियों को सुविधा दी गई थी. 

रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख स्टेशनों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और इसके अलावा चलती ट्रेनों पर भी कड़ी नजर बनाई जा रही है. वैष्णव बताते हैं कि प्रत्येक मंडल और जोन का अपना वॉर रूम है, जो सभी रेल कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करता है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन  एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि भारतीय रेलवे ने 20 अक्टूबर को करीब 6.5 लाख यात्रियों को 251 ट्रेनों से सुविधाएं प्रदान की हैं. 

रेलवे दे रहा सुविधाएं
भारतीय रेल ने त्योहारों के समय में आने वाले यात्रियों की भीड़ की निगरानी के लिए रेल भवन में एक वॉर रूम स्थापित किया है. यह कमांड सेंटर अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान देने के लिए है. यात्रियों को सुविधा देने के लिए समर्पित होल्डिंग क्षेत्र, अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.

जयपुर स्टेशन पर यात्रियों को विशेष मोबाइल अनारक्षित टिकट प्रणाली के माध्यम से होल्डिंग एरिया में टिकट जारी किए जाने की सुविधा दी जा रही है.

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल भी यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है. अक्टूबर में वडोदरा मंडल द्वारा संचालित 5 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 30 लाख से अधिक यात्री उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक यात्रा कर चुके हैं.

सोशल मीडिया पर गलत सूचना देने पर सख्ती 
सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए रेलवे सक्रिय कदम भी उठा रहा है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया हैंडल जो कि यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए पुरानी तस्वीरें और वीडियो को प्रसारित कर रहे हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है. 

रेलवे के आधिकारिक क्षेत्रीय हैंडल सक्रिय रूप से स्पष्टीकरण जारी कर लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं और भ्रामक सामग्री को पुराना और झूठा बता रहे हैं. पिछले 5 दिनों में, ऐसे 40 से अधिक मामलों की पहचान की गई है, ऐसी भ्रामक सूचना फैलाने वालों के ख़िलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है.

