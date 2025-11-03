scorecardresearch
 

पहले FBI के जेट से गर्लफ्रेंड से मिलने गए... जब आरोप लगे तो काश पटेल बचाव में देने लगे देशभक्ति की दलील

FBI डायरेक्टर काश पटेल पर अपनी गर्लफ्रेंड के म्यूजिक इवेंट में शामिल होने के लिए सरकारी जेट के इस्तेमाल का आरोप लगा है. उन्होंने इन आरोपों को "नफरती और राजनीतिक रूप से प्रेरित" बताया. उन्होंने कहा कि यह निजी हमले हैं और उन्होंने हर निजी यात्रा के लिए सरकार को अग्रिम भुगतान किया है.

काश पटेल सरकारी जेट से गर्लफ्रेंड के म्यूजिक शो में पहुंचे थे. (Photo: Reuters)
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (FBI) के डायरेक्टर काश पटेल विवादों में हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और कंट्री सिंगर एलेक्सिस विल्किंस के प्रदर्शन को देखने के लिए सरकारी जेट का निजी इस्तेमाल किया. यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर को पेंसिलवेनिया के पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में आयोजित एक रेसलिंग इवेंट के दौरान हुआ था.

विवाद की शुरुआत पूर्व FBI एजेंट और कंजर्वेटिव पॉडकास्टर काइल सेराफिन के दावे से हुई. सेराफिन ने अपने शो में कहा कि "सरकारी शटडाउन के बीच, जब एजेंसी के कर्मचारी वेतन के बिना काम कर रहे हैं, तब डायरेक्टर पटेल 60 मिलियन डॉलर के FBI जेट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं."

इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर भारी आलोचना शुरू हो गई. हालांकि, FBI ने साफ किया कि डायरेक्टर को सुरक्षा कारणों से हमेशा ब्यूरो के विमान से यात्रा करनी होती है, चाहे यात्रा आधिकारिक हो या निजी. एजेंसी ने यह भी बताया कि पटेल हर गैर-आधिकारिक यात्रा के लिए सरकार को अग्रिम भुगतान करते हैं और यह पूरी तरह नीति के अनुरूप है.

मेरी निजी जिंदगी पर हमला करना शर्मनाक- काश पटेल

काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ये आरोप नफरती, झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. हम इस झूठ के जाल में नहीं फंसेंगे. मेरी निजी जिंदगी पर हमला करना शर्मनाक है." उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस का बचाव करते हुए लिखा, "एलेक्सिस एक सच्ची देशभक्त और रॉक-सॉलिड कंजर्वेटिव हैं. उनके खिलाफ ये आरोप बेहद घटिया हैं. जो हमारे अपने साथी इस समय चुप हैं, उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है."

फ्लाइट डिटेल्स लीक होने से नाराज काश पटेल

सूत्रों के मुताबिक, काश पटेल अपने फ्लाइट डिटेल्स लीक होने से बेहद नाराज हैं. माना जा रहा है कि इसी विवाद के चलते FBI के 27 वर्षीय अनुभवी अधिकारी स्टीवन पामर, जो ब्यूरो के एविएशन यूनिट की देखरेख करते थे, ने इस्तीफा दे दिया है.

वहीं, एलेक्सिस विल्किंस ने सेराफिन के खिलाफ 5 मिलियन डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. FBI प्रवक्ता बेन विलियमसन ने मीडिया रिपोर्टों को "भ्रामक और मूर्खतापूर्ण" बताते हुए कहा कि डायरेक्टर की सभी यात्राएं नीति के तहत हैं.

---- समाप्त ----
