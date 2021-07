Farmer Protest LIVE: जंतर-मंतर पर जुटेंगे आंदोलनकारी किसान, पुलिस की जबरदस्त तैनाती

कृषि कानून (Farm Laws) के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन का आज नया पड़ाव शुरू हो रहा है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 200 किसान प्रदर्शन करेंगे, ये किसान संसद की तरह होगा. दिल्ली पुलिस से किसानों को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है.



किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघु, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही अलग-अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है. किसानों का बड़ा जत्था बसों से जंतर मंतर पहुंच रहा है.

Delhi: Heavy security deployment at Tikri Border in view of farmers' protest against at Jantar Mantar amid monsoon session of Parliament pic.twitter.com/j3U71Z5w1s