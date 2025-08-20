scorecardresearch
 

पति की मौत पर 6 लाख का मुआवजा लेने पहुंची 6 पत्नियां...जशपुर में अनोखा मामला

छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी हमले में मारे गए किसान के 6 लाख मुआवजे पर उसकी छह पत्नियों ने दावा ठोक दिया, जिससे वन विभाग मुश्किल में है. सभी महिलाएं पत्नी होने के प्रमाण पत्र व दस्तावेजभी दिखा रही हैं.

पति की मौत पर 6 लाख का मुआवजा लेने पहुंची 6 पत्नियां (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के जशपुर शासन ने जंगली हाथियों के हमले से होने वाली मौत मामले में 6 लाख का मुआवजा रखा था. लेकिन ये मुआवजा अब वन विभाग के लिए गले की हड्डी बन गया है. इसका कारण है कि एक किसान की हाथी हमले में मौत के बाद उसकी मुआवजे की राशि पर उसकी कुल 6 पत्नियों ने दावा ठोंका है. मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव ब्लॉक का है. कुछ दिन पहले पत्थलगांव के पास स्थित चिमटापाली गांव में हाथी हमले से एक किसान की मौत हो गई थी जिसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए वन विभाग ने क्लेम प्रोसीजर शुरूकिया था. लेकिन ये क्लेम करने के लिए किसान की अलग -अलग 6 पत्नियां पत्थलगांव ब्लॉक के कार्यालय पर पहुंच गई. ये देखकर अधिकारियों के पसीने छुट गए.  

क्या कहते हैं वन विभाग के अधिकारी?

वन मंडल में आने वाले पत्थलगांव ब्लॉक के अधिकारी कृपा सिंधु पैंकरा के आगे ये मामला आया है. अजीबो गरीब स्थिति को देखते हुए वन अधिकारी ने सभी महिलाओं को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र लाने को कहा है. 

पैंकरा ने बताया कि 26 जुलाई 25 को बालाझार ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम चिमटापानी गांव में हाथी के हमले से एक किसान की मौत हो गई थी. इस मामले में वन विभाग की टीम जब जनहानि मुआवजा प्रकरण बनाने के लिए मृतक के गांव पहुंची तो वहां 6 महिलाओं ने मुआवजा राशि के लिए पंच, सरपंच के प्रमाण पत्र दिखाते हुए पुख्ता दावा ठोंक दिया. कुछ महिलाओं ने मृतक के साथ रह कर गुजर बसर करने की बात तक कही है. दो महिलाओं ने तो बकायदा मृतक किसान द्वारा उन्हें परम्परा से मंगलसूत्र पहनाए जाने की फोटो देते हुए भी दावा किया है.

पैंकरा का कहना है कि इन महिलाओं की उपस्थिति से काफी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है. इसी वजह से इनसे सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मांगा गया है ताकि हाथी से जनहानि का मामला दर्ज कर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके. उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सभी महिलाएं जल्दी से जल्दी अपने पक्ष में मृतक की पत्नी होने का प्रमाण पत्र लाने की बात कर रही हैं.

दस्तावेज पुख्ता होने पर मिलेगी राशि

शासन के नियमानुसार हाथी हमले से मौत मामले में जो 6 लाख की राशि देने का प्रावधान है उसमें आवश्यक दस्तावेज जरूरी है. इसलिए सभी 6 महिलाओं को शादी के प्रमाण पत्र के अलावा अन्य दस्तावेज जमा करने को कहा गया है. इस प्रकिया के तहत मृतक की पत्नी होने का प्रमाण लाने में जो भी महिला सफल हो जाएगी ,उसी के पक्ष में मुआवजा राशि जारी की जाएगी.

