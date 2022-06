यूरोपीय देशों के वीजा के लिए लंबा इंजतार, कैंसिल करनी पड़ रही हैं फ्लाइट, लाखों का नुकसान

एक शख्स और उसका परिवार गर्मियों की छुट्टियों में स्विटजरलैंड जाना चाहते हैं. उन्होंने स्विस वीजा के लिए अप्लाई किया. लेकिन वीजा अटकनें के चलते उनका ये प्लान अब अधर में लटका नजर आ रहा है. यह उनमें से एक केस है, जहां लोगों को वीजा के लंबा इंतजार करना पड़ा रहा है. वीजा न मिल पाने की वजह से कुछ लोगों को फ्लाइट और होटल के टिकट भी कैंसिल करने पड़ रहे है, इस वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है.

कोरोना की पाबंदियों के बाद एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग गर्मियों में विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. भारत से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर से प्री-कोविड टाइम जैसी हो गई है. लेकिन ऐसा लगता है कि वीजा लेने का सिस्टम और इसकी प्रक्रिया लोगों की विदेश जाने की प्लानिंग पर पानी फेर दे रही है. खास बात यह है कि वीजा की ये समस्या किसी खास देश को लेकर नहीं है. ज्यादातार शिकायतें Schengen visa को लेकर आ रही है. जिसकी जरूरत यूरोपियन यूनियन के देशों में पर्यटन पर जाने को लेकर पड़ती है.

सरिता बुगालिया नाम की महिला ने वीजा संबंधी समस्याएं आने के बाद ट्वीट का सहारा लिया और ट्वीट किया, "मैंने वीएफएस सेंटर नई दिल्ली में 2 जून 2022 को पुर्तगाल के वीजा के लिए दस्तावेज जमा किए थे. लेकिन अभी तक मेरे दस्तावेज पुर्तगाल दूतावास में नहीं भेजे गए. मैंने प्रीमियम लॉन्ज kr सर्विस भी ली थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका भी कोई फायदा नहीं है.

@vfsglobalcare

@VFSGlobal I have submitted my documents for Portugal visa on 2 June, 2022 at VFS center, New Delhi and still my documents has not been sent to Portugal Embassy. I also took the premium lounge service, but it looks like there is no benifit of that. pic.twitter.com/dHetfK7NUe

— Sarita Bugalia (@BugaliaSarita) June 7, 2022

अरुण गुप्ता ने लिखा, "मैंने यूके के वीसा के लिए आवेदन दिया था. 2 मई को वीएफएस दिल्ली में पासपोर्ट भी जमा किया था. लेकिन 33 से ज्यादा दिन हो गए. कोई जानकारी नहीं मिली. कृप्या मदद कीजिए."

@VFSGlobal @tourismgoi @UKinIndia @AlexWEllis applied for UK Visa, submitted passport on 2nd May 2022 at VFS Delhi. More than 33 days, I still don’t have any information. Please help me.

— Arjun Gupta (@aarjungupta) June 6, 2022

कई लोग आवेदन वीसा प्रोसेसिंग एजेंसी VFS Global से इस समस्या को हल करने के लिए मदद मांग रहे हैं. VFS Global के प्रवक्ता ने इंडिया टुडे को बताया कि हमारे पास बहुत अधिक आवेदन आ रहे हैं, जबकि सीमित अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है, और लंबी प्रोसेस है. VFS Global के पास हर रोज करीब 20000 आवेदन भारत से आ रहे हैं. ये आंकड़ा यह कोरोना काल के पहले के समय के लगभग बराबर हैं.

वीजा प्रोसेसिंग में देरी के सवाल पर प्रवक्ता ने कहा, "वीएफएस ग्लोबल वीजा आवेदन प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक और गैर अदालती पहलुओं को देखता है. वीएफएस के पास इतने स्टाफ हैं कि इस प्रोसेस को एक दिन में पूरा कर लिया जाता है. सरकारों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर वीजा की प्रक्रिया की समय-सीमा के बारे में जानकारी दी जाती है."

VFS कागजी कार्रवाई को देखता है लेकिन वीजा देने का फैसला संबंधित देशों की सरकारें करती हैं. ज्यादा संख्या में वीजा आदेवन मिलना भी देरी की वजह है. ज्यादा आवेदन मिलने की वजह से वीजा प्रोसेस पर विचार करने में जो दो-तीन हफ्ते का समय लगता है, वो काम भी इतने समय में नहीं हो पा रहा है.

वीएफएस ग्लोबल के प्रवक्ता ने कहा है कि वीएफएस ग्लोबल अपनी क्षमता बढ़ाने और भारत से बाहर यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुनिया की बाकी सरकारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.

हालांकि, भारतीयों को आर्थिक नुकसान इसलिए हो रहा है, क्योंकि वीजा समय पर न आने के चलते उन्हें फ्लाइट कैंसिल करने पड़ रहे हैं.



वहीं वीजा के लिए इंतजार कर रहे एक अन्य यात्री ने पैसों के नुकसान के बारे में बताते हुए लिखा और अपना पासपोर्ट वापस मांगा, "कोई बता सकता है कि वीएफएस से कैसे पासपोर्ट को वापस लिया जाए, मेरा वीजा अभी भी प्रोसेसिंग में है. हमने कोलकाता सेंटर से यूके के वीजा के लिए 19 जुलाई को अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है. हमारे टिकट भी कैंसिल हो गए हैं. बहुत परेशान हूं.

Can anyone tell how to get the passport back from vfs while they’re still processing the visa ?

We had applied for UKvisa from vfs kolkata on 19th April but no update till now. Cancelled our tickets as well. Extremely stressed & frustrated! @VFSGlobal @UKinIndia #UKVISADELAY

— Sriparna Bhowmik (@nil_sriparna) June 8, 2022

नई दिल्ली में स्थित जर्मन दूतावास ने वीजा क्लियर करने में हो रही देरी को लेकर बयान जारी किया है. दूतावास की ओर से कहा गया है कि पीक सीजन के चलते जर्मनी का वीजा लेने की प्रोसेस में औसतन 15 दिन का समय लग रहा है. आवेदन करने से पहले इस समय का ध्यान रखें. अगर आपकी आवेदन करने की डेट और यात्रा की डेट में 15 दिन से कम समय है, तो आप यात्रा को आगे बढ़ाने पर विचार करें. वहीं, स्विट्जरलैंड ने भी वीजा प्रोसेस के समय को 10-15 वर्किंग डे कर दिया है.

उधर, फ्रांस दूतावास की ओर से कहा गया है कि ज्यादा आवेदन आने के चलते वीजा आवेदन अगले कुछ हफ्तों तक फुल है. ऐसे में यात्रा से कम से कम एक महीने पहले वीजा के लिए आवेदन करें. हम जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने में जुटे हैं. उधर, डेनमार्क दूतावास ने अस्थाई रूप से वीजा के लिए आवेदन लेना बंद कर दिया है. दूतावास ने अधिक आवेदन और कम स्टाफ होने का हवाला दिया है.