Earthquake: कोलकाता और मिजोरम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता

म्यांमार और भारत की सीमा पर शुक्रवार की सुबह भूकंप के झटके आए. भूकंप के ये झटके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और मिजोरम के थेनजोल में भी महसूस किए गए. बताया जा रहा है कि यहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 थी. हालांकि, अभी कहीं से जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.

यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के चटगांव से 174 किलोमीटर पूर्व में था नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र मिजोरम के थेनजोल से 73 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में था.

An earthquake of magnitude 6.1 occurred today around 5:15 am at 73km SE of Thenzawl, Mizoram:

