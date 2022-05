हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.5 थी तीव्रता

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर इनकी तीव्रता 3.5 थी. भूकंप का केंद्र धर्मशाला से 57 किमी-उत्तर-उत्तर पश्चिम में था.

भूकंप के झटके सुबह 7 बजकर 46 मिनट पर महसूस किए गए. हालांकि, भूकंप की तीव्रता काफी कम थी. ऐसे में अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

Earthquake of Magnitude:3.5, Occurred on 13-05-2022, 07:46:43 IST, Lat: 32.71 & Long: 76.12, Depth: 5 Km ,Location: 57km NNW of Dharamshala, Himachal Pradesh, India