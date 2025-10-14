दुर्गापुर रेप केस में बड़ा एक्शन, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने एक अहम गिरफ्तारी की है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान वासिफ अली के रूप में हुई है, जो पीड़िता का क्लासमेट था. जानकारी के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज कैंपस से शाम को निकलते वक्त पीड़िता इसी दोस्त के साथ गई थी.

बताया जा रहा है कि दोनों पास के जंगल क्षेत्र में गए थे, जहां आरोपी ने कथित रूप से उसके साथ बलात्कार किया. इसके बाद वह उसी के साथ हॉस्टल लौटी थी.

रेप से पहले पीड़िता के साथ मौजूद था वासिफ

पुलिस सूत्रों के अनुसार, वासिफ अली शुरू से ही शक के घेरे में था और पिछले चार दिनों से उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी. आज उसे क्राइम सीन पर ले जाकर घटना का रिकंस्ट्रक्शन कराया गया. कई अहम सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी को कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और तकनीकी सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अब तक 6 की गिरफ्तारी

बता दें कि दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. हाल ही में पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी, पीड़िता के पुरुष मित्र को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या बोले पीड़िता के पिता

पीड़िता के पिता ने शिकायत में दोस्त पर ही आरोप लगाया था. पीड़िता के साथ बाहर जाने के बाद उसने ही उसके साथ छेड़छाड़ की थी.

इस यौन उत्पीड़न मामले में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी. पुलिस कमिश्नर ने इस केस में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर गैंगरेप के आरोपों को खारिज कर दिया. साथ ही पीड़िता के दोस्त की भूमिका पर भी संदेह जताया है.

पुलिस कमिश्नर चौधरी ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है और अब तक 6 आरोपियों की मौजूदगी क्राइम सीन पर स्थापित की जा चुकी है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच के दौरान पीड़िता का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है.

'रेप मामले में एक ही व्यक्ति शामिल'

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पीड़िता द्वारा दिए गए बयान और अब तक मिले भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हुआ है कि यौन हमले में केवल एक व्यक्ति शामिल था. उन्होंने कहा, 'पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, यह स्थापित हुआ है कि एक व्यक्ति ने रेप किया है.'

संदेह के घेरे में पीड़िता का दोस्त

पुलिस टीम पीड़िता के दोस्त के साथ क्राइम सीन पर गई थी और अपराध का रिक्रिएशन किया गया. एक आरोपी के कपड़े जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच के दौरान पीड़िता के दोस्त की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. दोस्त की गतिविधियों की जांच की जा रही है और उससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि उसका पहनावा भी एकत्र कर लिया गया है.

पुलिस ने जोर देकर कहा कि उनकी जांच प्रगति पर है और वे हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं. इस मामले की अंतिम सच्चाई फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही सामने आ पाएगी.

