STAR Drone: भारत बना रहा है मिसाइल जैसा सुपरसोनिक ड्रोन, खासियत जान हो जाएंगे हैरान

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) एक ऐसा सुपरसोनिक ड्रोन जो मिसाइल की तरह दिखता है. यह समुद्र से चिपक कर उड़ान भरेगा. कम ऊंचाई होने की वजह से इसे रडार में पकड़ना मुश्किल होगा. साथ ही इस पर निशाना लगाना भी मुश्किल होगा. यह 2940 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ेगा.

इसका नाम है स्टार (Supersonic TARget - STAR). इसका मकसद है भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) और भारतीय नौसेना (Indian Navy) के फाइटर जेट्स, युद्धपोत और एयर-डिफेंस सिस्टम को टारगेट की प्रैक्टिस कराना.

स्टार (Supersonic TARget - STAR) सुपरसोनिक ड्रोन्स के पहले स्टेज में बूस्टर है. दूसरे में लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन लगा है. जिसकी वजह से समुद्र से करीब 12 फीट ऊपर आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार में उड़ेगा. ये ड्रोन्स अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले क्रूज मिसाइलों की नकल करने में माहिर होंगे. आमतौर पर ऐसे क्रूज मिसाइल 30 हजार फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर सीधा हमला करते हैं. उन्हें मार गिराने की प्रैक्टिस के लिए यह ड्रोन जरूरी है.

#DRDO's STAR (Supersonic TARget) during the wind tunnel testing at NAL's 1.2M Trisonic Facility. pic.twitter.com/lLsaUK3M4P