Weather Today: यूपी-पंजाब से राजस्थान तक छाया घना कोहरा, शीतलहर की स्थिति भी बरकरार, जानें देश का मौसम

पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में ठंड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है. सर्दी का सितम कुछ दिन थमता भी नजर नहीं आ रहा है. मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज यानी 8 जनवरी को उत्तर-पश्चिम के सभी राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने से घना कोहरा बरकरार रहने वाला है. आइये जानते हैं राजधानी समेत आज क्या रहेगा देश के मौसम का हाल.

मौसम विभाग के मुताबुक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय घने कोहरे की चादर देखने को मिली. पंजाब के अमृतसर, पटियाला, अम्बाला में सुबह 5.30 बजे विजिबिलिटी 25 मीटर रिकॉर्ड की गई. वहीं, गंगानगर में 25, भटिंडा में 0, दिल्ली के सफदरजंग और पालम में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई. इसके अलावा यूपी के बरेली में 25, आगरा में 0, लखनऊ में 50 विजिबिलिटी रही.

Delhi | Severe cold wave and fog conditions continue to prevail in the national capital. Visuals from Kartavya Path pic.twitter.com/hpahVIAtXY