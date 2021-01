Delhi Weather Forecast Updates 25 January 2021: घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की चपेट में पूरा उत्तर भारत, कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद वहां से आ रही बर्फीली हवाओं ने पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक लोगों को काफी परेशान कर रहा है. इन इलाकों में लोग गलन महसूस कर रहे हैं. वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका है. यानी इस हफ्ते ठंड और बढ़ने वाली है.

जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जनवरी के महीने में हो रही जबरदस्त बर्फबारी से लोग परेशान हैं. श्रीनगर में तो इतनी बर्फबारी हुई है कि एयरपोर्ट पर विमान उतरने में दिक्कत हो रही है. श्रीनगर एयरपोर्ट पर रविवार को रनवे से बर्फ हटाई गई. वहीं लगातार बर्फबारी से एक बार फिर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद कर दिया गया है.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान का खतरा लगातार बना हुआ है. इसी के मद्देनजर पहाड़ी क्षेत्रों में रेस्क्यू टीमों को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं. कड़ाके की ठंड में इस दौरान शीतलहर चलने के साथ जलाशय और जल आपूर्ति की पाइपलाइन इत्यादि जम गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार महीने के अंत तक यहां मौसम शुष्क बना रहेगा.

हिमाचल प्रदेश में भी एक फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग ने कहा कि हालांकि, पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरपश्चिमी भारत में सोमवार से शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी. इसके कारण, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है.

इधर, उत्तराखंड में भी बर्फबारी के कारण चारों चरफ बर्फ की चादर दिख रही है. बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ से ढक गया है.

