पॉल्यूशन को लेकर इंडिया गेट पर दिल्ली वालों का प्रोटेस्ट, पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला, FIR दर्ज

दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ रविवार शाम इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शनों के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे से हमला करने की कोशिश की, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान तीन-चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारी हाल ही में मारे गए नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा के पोस्टर लेकर पहुंचे थे. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

दरअसल, दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए थे. वह बहुत खराब एक्यूआई पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे. वहीं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जगह को खाली कराने को कहा. कोर्ट के अनुसार, दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर ही नामित स्थान है, न कि इंडिया गेट.

प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने एफआईआर में अलग-अलग धाराएं जोड़ी हैं. साथ ही प्रदर्शन स्थल पर हिडमा के पोस्टर कैसे आए और कौन इनको लेकर आया. इस बारे में भी जांच की जा रही है.

प्रदर्शनकारियों के हाथ में थे हिडमा के पोस्टर

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, प्रोटेस्टर्स ने C-हेक्सागन इलाके में प्रवेश किया और आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की. विरोध प्रदर्शन का कारण प्रदूषण बताया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हाथ में मारे गए नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के पोस्टर थे.

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत जगह खाली करने के लिए कहा गया, जिसमें कहा गया है कि जंतर मंतर ही प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है.

अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को ये समझाने की कोशिश की कि एंबुलेंस और मेडिकल कर्मचारी फंसे हुए हैं और उन्हें आपातकालीन पहुंचने की जरूरत है, लेकिन वे उत्तेजित हो गए. पुलिस ने स्थिति के बढ़ने का अंदेशा होने पर समूह को पीछे हटने को कहा. इसके बजाय उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया.

उन्हें हटाने के प्रयास के दौरान, कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया. इससे तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

पुलिस पर हमले की कोशिश

डीसीपी (नई दिल्ली) देवेश कुमार महला ने इस घटना को अभूतपूर्व बताया. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार डीसीपी ने कहा, 'ये बहुत असामान्य था. पहली बार प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक और कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया.'

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की आंखों और चेहरे पर स्प्रे किया गया है और उनका इलाज चल रहा है. आगे ट्रैफिक बाधा को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को बाद में C-हेक्सागन से हटा दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही औपचारिक FIR दर्ज की जाएगी.

AAP ने साधा निशाना

AAP प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने वायु प्रदूषण की स्थिति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल बताया और केंद्र सरकार से एक जिम्मेदार सरकार की तरह कार्य करने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में 10 महीने रहने के बावजूद केंद्र ने प्रदूषण पर कोई कदम नहीं उठाया है.

कक्कड़ ने NCR के मुख्यमंत्रियों और पर्यावरण मंत्रियों के साथ एक आपातकालीन बैठक की मांग की और सरकार पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके कारण नागरिक बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

391 दर्ज हुआ AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसमें समग्र AQI 391 तक पहुंच गया.

आंकड़ों के मुताबिक, 19 निगरानी स्टेशनों ने 'गंभीर' प्रदूषण स्तर की सूचना दी, जबकि अन्य 19 ने 300 से ऊपर 'बेहद खराब' दर्ज किया गया. वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने भविष्यवाणी की है कि सोमवार से बुधवार तक शहर 'बेहद खराब' श्रेणी में रहेगा. CPCB के दिशानिर्देशों के अनुसार, 401–500 का AQI 'गंभीर' माना जाता है.

CPCB के दिशानिर्देशों के मुताबिक, AQI 0-50 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 'गंभीर' होता है.

सोमवार को कोहरा रहने का पूर्वानुमान

मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से थोड़ा कम है. शाम 5:30 बजे आर्द्रता 68 प्रतिशत थी. सोमवार को मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है, तापमान अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है.

