कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे संसद, प्रदूषण के खिलाफ सरकार को घेरा

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर विरोध जताया और सोनिया गांधी के अरावली को खत्म करने की साजिश वाले लेख का समर्थन किया.

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद बुधवार को संसद परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में लिखे लेख (ऑप-एड) का पूरा समर्थन किया. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर इमरान मसूद ने चेतावनी दी कि स्थिति और भयावह होने वाली है.

अरावली को खत्म करने की साजिश
आज तक से बातचीत में इमरान मसूद ने कहा, 'दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और बदतर होने वाली है. सोनिया गांधी ने सही मुद्दा उठाया है कि अरावली को खत्म करने की साजिश चल रही है. अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर बरपेगा. आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलना पड़ेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने यह ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी गाड़ी में रख लिया है. कल रात मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई. हम लोग (सहारनपुर से) साफ हवा के आदी हैं, दिल्ली आते ही सांस लेने में दिक्कत होती है.'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह पर बोला हमला

इमरान मसूद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया. मसूद ने कहा, 'राजनाथ सिंह दस्तावेज दिखाएं, बड़े-बड़े दावे करने की बजाय. सरदार पटेल ने तो आरएसएस पर बैन लगाया था. अगर सरदार पटेल जिंदा रहते तो इनको वो इलाज देते जो इनको चाहिए था.'

मौलाना महमूद मदनी के कांग्रेस विरोधी बयान पर इमरान मसूद ने कहा, 'अल्पसंख्यकों का मुद्दा सबसे ज्यादा राहुल गांधी उठाते हैं. वक्फ का मुद्दा भी कांग्रेस ने ही उठाया. जो पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए लड़ती है, उसके खिलाफ इस तरह के बयान करना धोखा है.'

रेवंत रेड्डी पर भी की बात

तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के विवादित बयान पर मसूद ने कहा, 'शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हों. ' वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के कुत्तों वाले बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, "रेणुका चौधरी ने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया था. उन्होंने सिर्फ उन बेजुबान जानवरों की चिंता जताई थी जिनकी कोई आवाज नहीं है. ' दिल्ली में लगातार खराब होती हवा और केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस अब प्रदूषण को भी संसद में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है. इमरान मसूद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर संसद पहुंचना इसकी ताजा मिसाल है.

