रावण दहन में इंद्रदेव की बाधा! दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में बारिश, भीगकर गिर गए पुतले

नोएडा, दिल्ली, पटना और यूपी के जौनपुर समेत कई शहरों में अचानक हुई झमाझम बारिश ने रामलीला मैदानों में खड़े पुतलों और आयोजन को प्रभावित कर दिया. लाल किले स्थित रामलीला आयोजन में भी बारिश ने बाधा डाली. यहां भी पुतले भीगने शुरू हो गए.

यूपी के जौनपुर में रावण का पुतला भीगकर गिर गया (Photo- ITG)
विजया दशमी के अवसर पर दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में रावण दहन के कार्यक्रमों में बारिश ने बाधा डाल दी. कारण, नोएडा, दिल्ली, पटना और यूपी के जौनपुर समेत कई शहरों में अचानक हुई झमाझम बारिश ने रामलीला मैदानों में खड़े पुतलों और आयोजन को प्रभावित कर दिया.

नोएडा के रामलीला मैदान में तेज बारिश शुरू होते ही रावण, मेघनाद और कुम्भकर्ण के पुतले पानी में भीगने लगे. दर्शक बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भागते दिखे. बारिश ने मेले में अव्यवस्था फैलाते हुए आयोजन को प्रभावित किया. कई लोग पुतले का दृश्य देखने आए थे, लेकिन बारिश के कारण उन्हें मैदान छोड़कर लौटना पड़ा.

यह भी पढ़ें: पटना में दहन से पहले ही तेज बारिश से टूटा रावण का सिर, गांधी मैदान में खड़ा था पुतला

वहीं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित रामलीला मैदान में भी बारिश ने त्योहार का रंग फीका कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे रावण परिवार और आतंकवाद के प्रतीक पुतले भीग गए. लाल किले स्थित रामलीला आयोजन में भी बारिश ने बाधा डाली. यहां भी पुतले भीगने शुरू हो गए, जिसके बाद आयोजकों ने किसी तरह उन्हें ढकने की व्यवस्था की.

दिल्ली के लव-कुश रामलीला के मैदान से आए वीडियो में भारी बारिश के चलते लोग खुद को बचाने के लिए कुर्सियों, होर्डिंग्स और विभिन्न कवर के नीचे खड़े नजर आए. दर्शकों का उत्साह और पुतलों के दहन का आनंद मौसम की इस मार झेलते हुए भी कायम रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बारिश ने त्योहार के रंग में खलल डाला.

जौनपुर में टूट गया रावण का पुतला

यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज स्थित रामलीला मैदान में भी भारी बारिश के बीच रावण का पुतला दहन किया गया. बारिश के कारण पुतला गिर गया, लेकिन आयोजकों ने उसे वहीं दहन कर दिया. इस दौरान दर्शकों ने छाता लेकर और बारिश में भीगते हुए रावण दहन का दृश्य देखा.

वहीं संभल जिले में बारिश के चलते रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को भारी नुकसान हुआ. अचानक हुई झमाझम बारिश ने रामलीला मैदान में विशाल पुतलों को पूरी तरह भीगा दिया और कई हिस्सों में क्षति पहुंचाई। दर्शक और आयोजक बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

यह भी पढ़ें: कोटा में जलेगा 222 फीट ऊंचा रावण, एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा दर्ज

पटना के गांधी मैदान में बारिश की वजह से रावण का पुतला गलकर गिरा (Photo - PTI)

पटना में टूटकर लटका पुतले का सिर

पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी के बीच आसमान में घिरे काले बादलों ने भारी बारिश शुरू कर दी. आतिशबाजी से लैस विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले पूरी तरह भीग गए. इतनी भारी बारिश के कारण रावण का सिर जलने से पहले ही टूटकर लटक गया. विजया दशमी के मौके पर गांधी मैदान में आयोजित बड़े स्तर के रावण दहन कार्यक्रम में भीड़ का उत्साह बारिश से प्रभावित हुआ.

बिहार में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है. बिहार सरकार को अलर्ट भेजा गया है कि पूरे प्रदेश में मध्यम से लेकर जोरदार बारिश हो सकती है. इसके चलते कई इलाकों में जलजमाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है. नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है.

विशेष रूप से बिहार के बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, वैशाली, मधुबनी, नालंदा, गोपालगंज और पटना में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से जलजमाव की समस्या देखने को मिली है. मौसम विभाग ने इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है.

