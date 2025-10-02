कोटा में जलेगा 222 फीट ऊंचा रावण, एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा दर्ज

राजस्थान के कोटा में चल रहा 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 इस बार पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है. दशहरे के मैदान में खड़ा किया गया 222 फीट ऊंचा रावण अब तक का सबसे ऊंचा पुतला बनकर एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है.

करीब चार महीने की मेहनत और 44 लाख रुपये की लागत से बने इस रावण को तैयार करने में सैकड़ों कारीगरों ने दिन-रात काम किया. पहले अनुमान था कि इसकी ऊंचाई 215 फीट होगी, लेकिन माप में यह 222 फीट निकला. इस बार बारिश और खराब मौसम के बावजूद पुतला मजबूती से खड़ा रहा.

222 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन

रावण की संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए मैदान में 26x24 फीट का आरसीसी फाउंडेशन डाला गया. लगभग 13,000 किलो वजनी पुतले को खड़ा करने में 220 और 100 टन की हाइड्रोलिक क्रेनें लगाई गईं. 8 स्टील रोड और लोहे की रस्सियों से इसे मजबूत किया गया. इसके चारों ओर 150 फीट का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है.

इस बार रावण का नया स्वरूप और भी आकर्षक दिख रहा है. उसका चेहरा 25 फीट ऊंचा और मुकुट 60 फीट का है, जिस पर रंगीन एलईडी लाइटें सजी हैं. तलवार 50 फीट लंबी और जूते 40 फीट के हैं.

पुतला एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा

दहन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है. इसमें 15,000 ग्रीन पटाखे और 25 रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं. मेघनाथ और कुंभकरण के पुतले 60-60 फीट ऊंचे हैं और उनमें भी ग्रीन पटाखे लगाए गए हैं.

गुरुवार शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में इस रावण का दहन होगा. इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए हजारों की भीड़ दशहरे के मैदान में उमड़ रही है.

